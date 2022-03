3 purificadores de aire económicos contra la calima para el hogar, la oficina y el coche

La calima, un fenómeno al que están habituados en las Islas canarias y partes de Andalucía, se ha adentrado en la península arrastrada por la borrasca Celia. Desde Almería hasta León, muchas comunidades han amanecido cubiertas por una capa de polvo sahariano que ha empeorado la calidad del aire e impide ventilar apropiadamente. En estas circunstancias, un dispositivo purificador de aire es una buena opción para higienizarlo y eliminar la mayor parte de las partículas de polvo que se prevé continuarán presentes durante un par de días más. Repasamos opciones de purificadores de aire económicos, según el entorno para el que están pensados.

Para el hogar

Cuando abrir las ventanas de par en par no es la mejor opción, el purificador JH01 de Omisoon puede encargarse de limpiar el aire en el hogar gracias a su filtro HEPA H13 capaz de atrapar cualquier partícula de polvo, humo, polen, caspa y pelos de un tamaño superior a 0,3 micrones. Cuenta con un filtro de carbón activo para olores y está diseñado para utilizarse en habitaciones con un tamaño no superior a 20 m², lo que hace que sea adecuado para hogares. Cuenta con un modo “sueño” con el que no supera los 22 dB y puede mantenerse conectado durante las horas de descanso, junto a otros dos modos de ventilación de mayor velocidad. Su consumo es de 17W, dispone de temporizador y lámpara germicida UVC para eliminar gérmenes y bacterias. Él fabricante recomienda cambiar el filtro tras 2.000 horas de uso, pero para el que no lleve la cuenta, el JH01 cuenta con un indicador de sustitución que avisará llegado el momento. En el momento de escribir este artículo es el purificador de aire más vendido en Amazon con un precio de 59,99 euros.

Purificador de aire JH01 de Omisoon para el hogar.

Para la oficina

Sin salir del rango económico y entrar en los de tipo profesional que escapan a esta categoría y que suele ser mejor opción alquilar a empresas de higiene y limpieza, este modelo EPI188 de Aiibot es un purificador de aire capaz de renovarlo en espacios de hasta 80 m². Tiene un sistema de filtros 4 en 1 que incluye pre filtro, filtro HEPA H13, filtro de carbón activado y catalizador frío. Es también ionizador y elimina el 99,97% de las partículas contaminantes en el aire de un tamaño superior a 0,3 micrones. Su sonoridad se mueve entre los 29 y 50 dB, avisa de cuando han trascurrido las 2.000 horas de uso recomendado del filtro para su recambio, entre 3 y 6 meses, y su CADR (“Clean Air Delivery Rate” o tasa de entrega de aire limpio) es de 280 m³/hora. Su precio en Amazon es de 119,99 euros, pero se le puede aplicar un cupón descuento hasta el 31 de marzo con el que se rebaja su importe hasta los 99,99 euros.

Purificador de aire EPI188 de Aiibot para espacios de hasta 80 m².

Para el coche

Aunque se pueden encontrar purificadores de aire con ventilación “mini”, resultan poco prácticos para su uso en vehículos. Una opción más cómoda son los purificadores de aire de iones negativos. Se trata de un ionizador que genera los iones negativos encargados de eliminar las partículas contaminantes en el aire. Este modelo de Tendia puede conectarse por USB al salpicadero del coche y captura el 99,7 % de las partículas de 0,3 micrones o mayor tamaño en suspensión en el aire. Su tamaño es de 11,8 x 4,2 x 3,6 cm y sólo cuesta 15,98 euros en Amazon. Disponible en color blanco y en color negro.