Gracias a la IA es posible darle color a las fotos en blanco y negro

El uso de la inteligencia artificial en el arte es cada vez más frecuente. Desde imaginar qué hay fuera del marco de un clásico, restaurar obras deterioradas o crear otras nuevas. Pero también hay otras posibilidades más... familiares. Emil Wallner es un experto en inteligencia artificial y parte del Google Arts & Culture Lab. Este sueco es el responsable de la creación de Palette, una página web en la que, mediante inteligencia artificial, se pueden colorear imágenes en blanco y negro.

El funcionamiento es muy sencillo. Basta subir la foto que seleccionemos y automáticamente y en menos de 5 segundos, la IA la colorea de forma bastante fiel. Para ello Palette utiliza un modelo de aprendizaje profundo (deep learning) para clasificar imágenes, que deduce los colores en base a información previa, tipo de imagen, objetos presentes, sombras y otros detalles.

La interfaz no es muy atractiva, pero sí efectiva. FOTO: Palette

Después de cargar una foto, los usuarios pueden elegir un filtro de color o editar los colores usando una descripción de texto que crea la propia IA en base a lo que “ve”. En el caso que busquemos colores más realistas o definir ciertas zonas, se puede corregir este texto (hay una casilla de edición, que muestra un lápiz) para editar el texto o agregar algo que no se ve. Con esta nueva información, la IA afina más los colores para llevarlos a la realidad.

Por ahora se trata de una web gratuita, sin límite de fotos para subir y (muy buena noticia) no requiere registro de ningún tipo. Pero seguramente dure poco la parte gratuita ya que Wallner planea agregar una opción paga. El sitio procesa las imágenes en la nube, lo que significa que no se guardan las imágenes, aún así hay que tomarlo con pinzas si se trata de algo muy personal y no queremos que quede en internet.