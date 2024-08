Así es el sistema de defensa antiaérea VL MICA que Francia ha desplegado en los Juegos Olímpicos

Una parte del ingente despliegue de seguridad para proteger la trigésimo tercera edición de los Juegos Olímpicos es el DPSA, iniciales de Dispositif Particulier de Surveillance Aérienne o Dispositivo Especial de Vigilancia Aérea, que Francia pone en práctica cuando se celebran grandes eventos en su territorio. Su propósito es monitorear y proteger áreas restringidas de posibles amenazas aéreas, como aviones no autorizados, drones o cualquier otro tipo de intrusión aérea que pueda poner en peligro la seguridad. Como parte del DPSA de las Olimpiadas, Francia ha desplegado el sistema de defensa antiaérea VL MICA en la ciudad de Marsella.

Según informa BFM Marseille Provence, el sistema de defensa aérea fue instalado en una zona elevada en el área de Marsella, sede olímpica en la que se celebran las competiciones de vela, a principios de julio y permanecerá allí hasta el final de los Juegos Olímpicos.

El general Stéphane Groën, comandante de las operaciones de seguridad aérea para los Juegos Olímpicos, ha declarado al medio que el VL MICA podría contrarrestar una amenaza de tipo 11-S dirigida al centro de la ciudad de Marsella o a las sedes olímpicas. Si una intrusión aérea es identificada como hostil, los operadores recibirán órdenes para neutralizarla. Este despliegue, en el marco de la Operación Sentinelle JOP 2024, supone el primer uso operativo del VL MICA por parte de la Fuerza Aérea y Espacial Francesa.

El fabricante MBDA, propiedad de BAE Systems, Airbus Group y Leonardo, proporcionó a las fuerzas armadas dos sistemas VL MICA, en su versión terrestre, para suplir el vacío dejado por la transferencia de sistemas de defensa aérea Crotale NG a Ucrania. Francia tiene prevista la adquisición de 12 VL MICA para reemplazarlos.

MBDA is proud to share the introduction of the #VLMICA system in France for the 2024 Olympic and Paralympic Games. A major success for MBDA! 🔥 @DGA@armee_de_lair#Olympics2024pic.twitter.com/ZQ1ODsTMeU