El avión espacial de Virgin VSS Unity completa con éxito su test final de planeo.

Virgin Galactic ha anunciado que el avión espacial VSS Unity ha completado su test final de la fase de planeo, uno de los últimos pasos antes de comenzar a operar comercialmente vuelos suborbitales que llevarán a sus pasajeros al límite con el espacio. La compañía espera iniciarlos antes de que termine el mes de junio de este año.

La prueba de vuelo se llevó a cabo este miércoles en el estado de Nuevo Méjico, Estados Unidos. El avión nodriza VMS Eve despegó a primera hora de la mañana con el VSS Unity acoplado entre los dos cuerpos de su fuselaje. Tras una hora y 12 minutos de vuelo, liberó el VSS Unity a una altura de 14.300 metros y este descendió planeando hasta la base donde aterrizó 9 minutos después.

Mike Moses, presidente de Spaceline Missions and Safety en Virgin Galactic, ha señalado en un comunicado de prensa que “lanzar Unity para un vuelo de planeo hoy es uno de los pasos finales hacia las operaciones comerciales de la línea espacial. Los datos de este vuelo de validación despejarán el camino para nuestro regreso al espacio y, en última instancia, conducirán al lanzamiento del servicio comercial”.

What’s next? SPACE! 🤩🌌 Following today’s flight data analysis, our next mission will be a rocket-powered spaceflight to assess the customer experience and ground-based testing prior to the launch of commercial service. More → https://t.co/7aoIpeGyRK #VirginGalactic pic.twitter.com/e0MU6YOJ8u

Virgin retomó los test de su plataforma de vuelos suborbitales este febrero tras un parón de 14 meses en los que ha mejorado la estructura de lanzamiento “de cuatro puntos” que la nave nodriza VMS Eve utiliza para transportar el VSS Unity a una altura sobre los 15.000 metros desde la que inicia la fase de vuelo autopropulsado.

Tras separarse de la nave nodriza, el VSS Unity enciende su motor híbrido que le proporciona una velocidad supersónica, hasta 4.200 km/h, durante unos segundos para situarse a 80 kilómetros de altura. Durante la fase de retorno, el avión espacial planea hasta el aterrizaje.

Durante las próximas semanas, Virgin Galactic llevará a cabo un test de vuelo completo para “para evaluar la experiencia del cliente y las pruebas en tierra antes del lanzamiento del servicio comercial” cuyo inicio está previsto para antes de que termine el segundo trimestre de este año. La compañía planea realizar un vuelo mensual con este avión espacial con capacidad para dos pilotos y seis pasajeros y que ya tiene una lista espera con más 800 clientes que pagarán 450.000 dólares, aproximadamente 408.000 euros, cada uno por la experiencia de realizar un vuelo suborbital.

