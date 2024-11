Caída mundial de Microsoft Outlook y Teams.

Microsoft ha reconocido que su algunos de sus servicios de Microsoft están sufriendo una caída mundial. En concreto Exchange online, que afecta a la plataforma de correo electrónico Microsoft Outlook y el calendario de Teams.

La compañía ha señalado esta mañana en la cuenta de Microsoft 365 Status que "estamos investigando un problema que afecta a los usuarios que intentan acceder a Exchange Online o a la funcionalidad del calendario de Microsoft Teams".

We're investigating an issue impacting users attempting to access Exchange Online or functionality within Microsoft Teams calendar. For more information, please refer to MO941162 in the admin center.