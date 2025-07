Crea vídeos de tus recuerdos con Gemini: la IA de Google genera clips de 8 segundos a partir de fotografías.

Google presentó Veo 3, su nueva IA para generación de vídeo con audio sincronizado, en su conferencia de desarrolladores en mayo. La semana pasada desplegó la herramienta en Gemini para todos los suscriptores de Google AI Pro en más de 150 países. Y ahora ha anunciado una nueva capacidad que seguramente dará mucho que hablar. Ahora puedes subir una foto a Veo 3, escribir un prompt y crear vídeos de 8 segundos a partir de la misma. Esta capacidad no tiene ningún coste adicional más allá de ser suscriptor de, al menos, el plan de Google AI Pro más económico, 21,99 € al mes.

Veo 3, desde su presentación, ha destacado como uno de los modelos de creación de vídeo más sorprendentes gracias al realismo de sus imágenes y a la capacidad de generar también audio y diálogos que las hacen más creíbles.

Google’s Veo 3 AI video is so lifelike, it’s already tricking millions into believing fake clips are real.



Here's 11 wild examples that will make you question everything you see online:



1) An emotional support kangaroo boarding a flight:pic.twitter.com/U0WEscS8RP — Mark Gadala-Maria (@markgadala) May 29, 2025

Social media has completely changed, thanks to Veo 3.



AI-generated characters are blowing up with these types of viral clips.



This is Big Yowie, who will cross 100k followers after posting only 10 videos 🤯 pic.twitter.com/qJ98UvPcSv — Justine Moore (@venturetwins) June 7, 2025

Con esta nueva opción, que ya estaba disponible en Flow, la herramienta de IA de Google para cineastas, el usuario puede, por ejemplo, animar los recuerdos que tenga del pasado. Subir la imagen de un ser querido que ya no esté en este mundo y que tome vida durante 8 segundos. O de unas vacaciones de hace años y animarla para convertirla en un vídeo. O algo completamente nuevo, las opciones son múltiples.

Since I/O in May, you've created 40M+ videos with Veo 3!



Now our new photo to video feature in the @Geminiapp lets you create clips inspired by the world around you. Here’s how I imagine our resident dino Stan roams the Google campus when we’re not looking:) Ultra/Pro… pic.twitter.com/2VBirMyFtO — Sundar Pichai (@sundarpichai) July 10, 2025

Cómo crear un vídeo a partir de una fotografía con Gemini y Veo 3

Para crear un vídeo a partir de una imagen, tienes que seguir estos pasos:

Ve a la app Gemini y selecciona Videos en el menú de herramientas de la caja de texto.

y selecciona en el menú de herramientas de la caja de texto. Sube una foto tocando el botón + .

. Describe la escena que quieres y las instrucciones de audio.

Gemini transformará tu foto en un video de 8 segundos que puedes compartir con otros o descargar.

El proceso de generación puede tardar varios minutos, ya que requiere gran capacidad de cálculo. El despliegue es gradual, por lo que es posible que cuando toques en '+', un mensaje te indique 'aún no disponible', pero no debería tardar demasiado.

Los vídeos generados con Veo 3 están restringidos a una resolución de 720p y una duración máxima de 8 segundos, pero no siempre ofrecen un resultado satisfactorio a la primera. Esto puede resultar frustrante, ya que el número de vídeos que se pueden generar al día es muy reducido. Los suscriptores del plan AI Pro solo pueden crear 3 diarios. Quienes opten por el plan AI Ultra (274 € al mes) podrán generar hasta 5 vídeos por día. Los usuarios de la versión gratuita de Gemini no tendrán acceso a esta función.