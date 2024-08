Este es el anuncio de la IA Gemini que Google ha retirado: 'medalla de oro al peor anuncio olímpico'.

'Dear Sidney' o 'Querida Sidney' es el título de un anuncio de Google que la televisión estadounidense ha estado aireando en los últimos días. La producción tiene como objetivo promocionar la IA generativa de la compañía, Gemini, y aprovecha la actualidad de los Juegos Olímpicos que se están celebrando en París para contar una historia que quiere tocar la fibra sensible del espectador. Pero, a juzgar por las críticas recibidas, no lo ha hecho en el sentido esperado por Google. Han sido tantas, de hecho, que la compañía lo ha retirado de emisión por este motivo, tal y como ha reconocido a The Hollywood Reporter.

'Aunque el anuncio fue bien recibido en las pruebas antes de su emisión, dadas las opiniones, hemos decidido eliminarlo de nuestra rotación olímpica', ha señalado Google al medio. El anuncio sigue la filosofía habitual de vender emociones cuando se supone que habla de tecnología, en este caso ejemplificado en la historia de una niña admiradora de la corredora olímpica estadounidense Sydney McLaughlin-Levrone que entrena junto a su padre para ser como ella.

La joven atleta quiere escribirle una carta, lo que han hecho los fans de cualquier celebridad toda la vida sin mayores complicaciones, pero el padre, que dice ser ‘bastante bueno con las palabras’ quiere que ‘esto sea perfecto’. ¿Y cuál es la manera de hacerlo perfecto? ¿Que la admiradora abra su corazón y exprese sus sentimientos? ¿Ayudarla para que no cometa faltas de ortografía? ¿Darle alguna idea? Todo eso debe ser muy siglo XX para Google, ahora la respuesta es que la escriba una máquina, Gemini, y después poner el nombre de la admiradora al final. Seguro que Sydney McLaughlin-Levrone se conmueve hasta las lágrimas con el resultado.

La reacción negativa ha sido similar a la que enfrentó Apple hace unos meses con un anuncio en el que una prensa hidráulica gigante aplastaba televisores, instrumentos musicales, tocadiscos, latas de pintura, esculturas e incluso emojis para dejar en su lugar el último iPad. Apple, aparentemente, quería mostrar el gran potencial creativo y de entretenimiento del iPad, pero los críticos interpretaron el anuncio como una advertencia sobre la destrucción de la creatividad humana en esta era tecnológica. Apple se disculpó poco después por una polémica que estaba bastante traída por los pelos, puesto que la intención más obvia de la promoción era presentarlo como un dispositivo tan versátil que podía sustituir a todo lo anterior. Discutible, pero tampoco parece un ataque contra la creatividad humana.

Mucho más claro es este caso, en el que el corazón de una historia que quiere ser ‘humana’, en el sentido que emplean los publicistas, se sustituye por el texto genérico que puede aportar una IA eliminando toda la emotividad que podría tener y, precisamente, la parte humana de todo esto.

Las críticas han sido numerosas en los medios estadounidenses. En The Washington Post lo calificaron como ‘muy malo’ y en TechCrunch han señalado que es 'difícil pensar en algo que comunique menos inspiración sincera que instruir a una IA para que le diga a alguien lo inspirador que es'. El medio NPR afirmó que el anuncio ‘apesta’ y The Atlantic tituló 'Google gana la medalla de oro al peor anuncio olímpico'.