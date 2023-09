El gobierno iraní usará IA para redactar leyes religiosas

Poco más de un año después de la muerte de Mahsa Amini, el gobierno iraní pretende mostrar al mundo una vertiente progresista o más moderna mediante el uso de inteligencia artificial para ayudar a los clérigos a emitir fatwas, o resoluciones de la ley islámica, a una velocidad sin precedentes.

De acuerdo con Myriam Renaud, profesora de Bioética, Religión y Sociedad, “la palabra árabe fatwa puede significar “explicación” o “aclaración”. Se refiere, en términos simples, a un edicto o fallo de una autoridad religiosa reconocida sobre una cuestión de la ley islámica. El proceso de emisión de una fatwa suele comenzar cuando un musulmán, enfrentado a un problema de vida, de creencia o de ley, no está seguro de qué hacer”.

En este sentido es en el que se aplicaría la IA. Como informa el Financial Times, funcionarios vinculados al estado iraní, están alentando a los clérigos a experimentar con IA para redactar fatwas.

"Los robots no pueden reemplazar a los clérigos de alto rango - explica Mohammad Ghotbi, líder de una incubadora de tecnología afiliada al gobierno -pero pueden ser un asistente confiable que pueda ayudarlos a emitir una fatwa en cinco horas en lugar de 50 días".

Mientras que la mayoría de los clérigos chiítas pasan semanas o meses estudiando minuciosamente los textos islámicos, Ghotbi y sus ayatolás aliados sugieren que la IA podría acelerar tanto la investigación como la publicación de fatwas, que tradicionalmente se emiten sobre todo: desde el patriotismo hasta la higiene personal, pero en las últimas décadas, se han publicado en protesta contra temas culturales occidentales, como contra el novelista Salman Rushdie.

"El seminario debe involucrarse en el uso de tecnología e inteligencia artificial modernas y progresistas – señalaba el ayatolá Alireza Arafi, miembro del Consejo Guardián de Irán y su Asamblea de Expertos en Financial Times -. Tenemos que entrar en este campo para promover la [civilización] islámica". De hecho, el principal centro de investigación de IA de Qom, el Centro Noor de Computación para la Investigación de Ciencias Islámicas, está afiliado al centenario seminario de la ciudad santa y tiene acceso a sus antiguos textos religiosos que podrían incorporarse a algoritmos.

El líder supremo de Irán, el Ayatollah Ali Khamenei, parece estar de acuerdo con el impulso clerical de la IA y, según la entrevista mencionada anteriormente, quiere que Irán esté "al menos entre los 10 principales países del mundo en términos de inteligencia artificial", aunque advirtió que, como todo lo demás, debe hacerse dentro de la estrecha interpretación del Islam en el país. "Las herramientas cambian", afirmó el líder supremo. "Lo que no cambia son los objetivos".

Las reacciones a esta iniciativa no se hicieron esperar en redes sociales. Samira Mohyeddin, periodista de la radio pública canadiense, no dudó en asegurar que la potencial IA religiosa funcionaría como "robots mulá".

‘Robots can help issue a fatwa’: Iran’s clerics look to harness AI https://t.co/JyMj3heFl6 Omg mullah robots

Mientras que un profesor de Stanford y parte del comité de Naciones Unidas de Innovación, afirmó que podría ser la próxima gran novedad desde la "cazadora Balenciaga generada por IA" del Papa.

Who needs the pope's AI-generated balenciaga jacket when AI can literally write religious edicts https://t.co/QXtdPLaTHh