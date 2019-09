La nueva y poco conocida función de Whatsapp

WhatsApp ha implementado una nueva función que permitirá a sus usuarios compartir sus estados en las historias de Facebook. La red social no ha comunicado todavía oficialmente esta nueva función ya que la actualización no está protegida con cifrado de extremo a extremo. No obstante, la última actualización parece haber llegado a Android e iOS.

WhatsApp no ha hecho el anuncio oficial y según indica su portavoz “Si comparte su actualización de estado, el contenido se podrá compartir en otras aplicaciones y no estará protegido por el cifrado de extremo a extremo. Al compartir su actualización de estado, WhatsApp no ​​compartirá la información de su cuenta con Facebook u otras aplicaciones”

Para poder compartir las actualizaciones de estado en Facebook Stories, hay un botón “compartir” en la pestaña de estado de WhatsApp, según publica el portal GSMArena.