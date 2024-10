El Sol acaba de lanzar su llamarada solar más potente de la década

De acuerdo con la web SpaceWeather, hace unas horas, una llamarada solar de intensidad X9.05 (clasificada como severa) que provocó apagones de radio de onda corta en África y Europa, la parte de la Tierra iluminada por el Sol en el momento de la erupción.

La llamarada solar emanó del grupo de manchas solares AR3842, que ya ha sido noticia anteriormente por provocar auroras boreales. El 1 de octubre, la misma región de manchas solares disparó una poderosa llamarada solar X7.1 y desató una eyección de masa coronal (CME por sus siglas en inglés), una columna de plasma y campo magnético, que llegará entre hoy y el 5 de octubre, posiblemente provocando auroras generalizadas.

La pregunta es si esta nueva erupción también provocará una CME en dirección a nuestro planeta. Los informes preliminares, de parte de Ryan French, astrofísico del Real Observatorio Británico, sugieren que una CME probablemente dirigida a la Tierra siguió a la llamarada.

Early data seems to suggest an eruption from today’s X9 #SolarFlare! Given the flare’s location on the Sun, it’s *more likely* to be Earth-directed than not. But, this is early data, and the event is yet to be modeled. Let’s wait for more data & models before getting too excited! pic.twitter.com/x0C3wsZGQb