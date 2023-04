Star Wars Jedi: Survivor: una poderosa evolución del juego anterior en todos sus aspectos.

A día de hoy, todo el mundo ha oído hablar de la saga ‘Star Wars’, de Luke Skywalker, la princesa Leia o Darth Vader. Pero desde el debut en 1977, los altibajos han marcado la serie tanto en sus largometrajes, series para televisión, cómics y como no, en los videojuegos. Afortunadamente en 2019 llegaba a nuestras consolas y ordenadores ‘Star Wars Jedi: Fallen Order’ con suficiente autoridad para convertirse en uno de los mejores arcos del universo fantástico creado por George Lucas. La entrega se convirtió de inmediato en un éxito de crítica y jugadores que vendió más de 10 millones de copias en menos de un año y, hasta el día de hoy, aún mantiene una factura visualmente impresionante.

Cinco años después Respawn Entertainment y EA publican ‘Star Wars Jedi: Survivor’ la esperada continuación de las aventuras de Cal Kestis (Cameron Monaghan), que regresa más maduro y, al mismo tiempo, completamente decidido a derrocar al Imperio. Ahora forma parte del grupo rebelde de Saw Gerrera, que aún no es la resistencia organizada que vemos en las películas, pero muestra mucho de su esencia.

Star Wars Jedi: Survivor. EA.

La fuerza es poderosa en Cal

A grandes rasgos, la nueva entrega mejora todos los puntos positivos de su antecesor, corrige algunas carencias y apuesta por una mayor escala sin renunciar a la esencia de la serie. Es decir, no se echa en falta una trama política, carismáticas razas alienígenas y un universo intrigante en todos los aspectos. Si ‘Fallen Order’ demostró mucho potencial en su estreno, ‘Survivor’ sube la apuesta transportando a Cal Kestis a nuevos planetas en el borde exterior para estrechar lazos con viejos conocidos y nuevos compañeros que lo ayudarán a detener el avance de las tropas de Darth Vader.

Siendo ‘Fallen Order’el inicio del viaje del propio Cal para convertirse en Jedi, en ‘Survivor’ la prioridad es mantener el legado de la Orden a través de una trama que destaca apostando por temas grises. Las cosas no son tan simples como lo eran en el primer título, algo que desemboca en una experiencia emocional, en la que no solo se pone a prueba al personaje, también al jugador. Para los que no hayan experimentado el primer episodio, hay un resumen en el menú principal, sin embargo, es recomendable la experiencia previa para entender algunos matices.

Star Wars Jedi: Survivor. EA.

Un espectáculo de dirección artística

El videojuego se publica para la generación actual de consolas, es decir Xbox Series X|S, PlayStation 5 y PC con el objetivo de crear una experiencia más profunda y expansiva para los jugadores. ‘Survivor’ da inicio cinco años después de los eventos anteriores. Cal debe mantenerse un paso por delante de la persecución incesante del Imperio, al mismo tiempo que comienza a sentir el peso de ser uno de los últimos Jedi que quedan en la galaxia. Acompañado por su fiel compañero BD-1, conocerá variedad de personajes en su viaje y para sobrevivir, deberá aprender nuevas habilidades y seguir desarrollando su conexión con la Fuerza.

'Survivor' también presenta novedades de combate para mejorar las mecánicas, incluidos los sables de luz duales para un juego ultrarrápido. Además, cuenta con una nueva postura de guardia cruzada, que ofrece una opción de combate mesurada pero contundente para ayudar a Cal a vencer a sus enemigos, desde Stormtroopers a Droides Centinela Imperiales o poderosos seres envueltos en misterio.

Cuando no se enfrenta a hordas de soldados y droides del Imperio, Cal Kestis demuestra sus habilidades en parkour dentro de secuencias de plataformas que son considerablemente mejores, ya que el Jedi recibe un acertado conjunto de maniobras. Otro atractivo de ‘Survivor’ son unos escenarios más amplios, con énfasis en los dos planetas de mundo semiabierto: Koboh y Jedha. Tampoco hay escasez de actividades, que van desde perseguir rumores (misiones secundarias ofrecidas por PNJ) hasta poblar el asentamiento de Koboh.

Star Wars Jedi: Survivor. EA.

A nivel gráfico demanda un parche

‘Jedi: Survivor’ presenta dos modos de gráficos: “Rendimiento”, que tiene como objetivo hasta 60fps, y “Calidad”, que ofrece resoluciones 4K con una velocidad de fotogramas fija de 30fps. De las dos opciones, el segundo modo proporciona una experiencia más fluida en PS5, pero no puede ocultar que necesita algún pulido más de lo esperado. Incluso con la función HDR desactivada, en secuencias donde participan muchos elementos en la pantalla, especialmente reflejos y efectos de luz, se perciben de frecuentes caídas en la tasa de imágenes por segundo.

En conclusión

‘Star Wars Jedi: Survivor’ evoluciona jugabilidad, historia y los elementos de exploración con respecto a ‘Fallen Order’. Ya te habrás dado cuenta que vale la pena, y no solo para los seguidores de este universo, también para cualquier jugador amante de un excelente título de aventuras. La continuación representa a la perfección la evolución de Cal Kestis como Maestro Jedi. Hereda algunas habilidades del primer juego y desarrolla otras nuevas a medida que el jugador avanza. Tanto es así, que, al terminar, es difícil no dejarse llevar por la curiosidad y fantasear con lo que depara el futuro, más aún dada la incuestionable coherencia que mantienen los juegos de Respawn con el canon ‘Star Wars’.