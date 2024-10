Las terroríficas predicciones sobre la IA del padre de ChatGPT: "El ser humano ha cavado su propia tumba"

Muchos han sido los expertos que han advertido sobre los inminentes peligros sobre la Inteligencia Artificial, al considerarlo una herramienta que puede ser "de doble filo" si no se usa correctamente. pues se trata de una entidad que no necesita de intervención humana. Curiosamente, uno de ellos es Sam Altman, más conocido como el padre de ChatGPT.

El CEO de OpenAI ha publicado un ensayo titulado "La era de la inteligencia", donde reflexiona sobre el futuro de la IA y su inevitable impacto en la sociedad. Así, habla de un concepto que él denomina como "superinteligencia", un nivel de Inteligencia Artificial que superará ampliamente las capacidades humanas en todos los aspectos.

Hasta ahora, la IA no deja de ser una programación que estamos utilizando en diversas aplicaciones para hacer distintas tareas, y no supera la capacidad intelectual de las personas, pero piensa que esto no tardará en cambiar, y es que prevé que se desarrollará en la próxima década.

Estos son los peligros que puede tener una "superInteligencia" Artificial en el futuro

Según Altman, el desarrollo de una "superinteligencia" llevaría a la tecnología a una nueva era, trayendo avances revolucionarios en áreas como la ciencia, la medicina y la economía, de tal forma que la humanidad podría resolver problemas complejos a una velocidad sin precedentes.

No obstante, pese a que destaca el "enorme potencial" para mejorar la calidad de vida de los seres humanos, también advierte de los graves riesgos que podrían tener lugar, tanto éticos como sociales, los cuales deben abordarse con urgencia.

Más allá de los beneficios. también estaría la posibilidad de que se vuelva incontrolable o que se utilice para fines destructivos si no se regula adecuadamente. "La superinteligencia será una herramienta poderosa, y debemos asegurarnos de que esté alineada con los valores y objetivos humanos", explica el padre de ChatGPT.

Altman asegura que esos riesgos guardarían relación con el uso que los ricos o poderosos hagan de ella. De esta forma, los posibles problemas podrían estar relacionados con el "surgimiento de una tecnología no democratizada", así como "insuficiente estructura, guerras por el control de esta herramienta o elevados costes de acceso".

"Tenemos que actuar con prudencia, pero con convicción. El amanecer de la era de la inteligencia es un acontecimiento trascendental con desafíos muy complejos y de enorme importancia. No será una historia totalmente positiva", asegura. De esta forma, prevé que los asistentes de IA serán "cada vez más capaces de ayudar a las personas a lograr casi cualquier cosa que puedan imaginar".