Anunciado en 2004, Jagged Alliance 3 confirma planes definitivos de lanzamiento.

Anunciado en un momento en el que PlayStation 2, Xbox y GameCube luchaban por liderar el mercado de los videojuegos y entre los PC triunfaban las ATI Radeon 9000, ‘Jagged Alliance 3’ por fin ha confirmado una fecha de lanzamiento definitiva. THQ Nordic asegura que llegará a ordenadores el 14 de julio de 2023, aunque de una forma muy diferente a la presentada originalmente.

Cuando el título se reveló al público, Strategy First y Game Factory Interactive inicialmente se asociaron para producir la entrega con el estudio ruso MiST Land South, que dejó de respirar hace mucho tiempo. Con la licencia dando tumbos, la empresa alemana bitComposer Games se hizo con los derechos para PC en 2010 y comenzó a desarrollar el tercer juego completo, que según las previsiones se lanzaría en 2011. Cuatro años después, en 2015, Nordic Games se hizo con los derechos de bitComposer y el 17 de septiembre de 2021, durante el THQ Nordic 10th Anniversary Digital Showcase, se anunció, ahora bajo desarrollo de Haemimont Games, el responsable de la saga ‘Tropico’.

Con el título en el mercado, los jugadores se trasladarán a la nación de Grand Chien, sumergida en el caos cuando el presidente electo desaparece misteriosamente. Con este escenario la familia del presidente no ha escatimado en recursos y te solicitará que contrates mercenarios para luchar contra una fuerza paramilitar conocida como “La Legión” que se ha hecho con el control de las zonas rurales.

Commanders, the mission to save Grand Chien starts July 14 on PC!



