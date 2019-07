Análisis Attack on Titan 2: Final Battle

A.O.T. 2: Final Battle , supone la última entrega de la saga de juegos de acción basada en fenómeno Attack on Titan . El contenido desarrollado por Omega Force se estrena para PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One, y en formato digital para PC. El paquete de contenido para A.O.T. 2 , convertido en volumen único, va más allá de una simple expansión de juego y sigue las aventuras de la Temporada 3 del anime a través de las acciones de personajes específicos. Es decir, los acontecimientos tienen lugar dentro de la línea cronológica y el modo Final Battle’s Story se desarrolla a través de los puntos de vista de los personajes, junto a los principales héroes activos de la temporada, que ahora se pueden jugar por primera vez – incrementando el número total de personajes accesibles hasta 40. Además, para los contenidos que abarcan las temporadas 1-3 del anime, los desarrolladores han incluido también episodios originales para crear una experiencia más satisfactoria.

Todo el universo Attack on Titan en una sola experiencia de juego

Final Battle , se integra en el conjunto dando continuación a los pormenores de la tercera temporada del anime, puesto que incorpora la Temporada 3, partes 1 & 2 en el nuevo modo Episodio de Personaje. A medida que prosigue la lucha entre el Regimiento de Exploradores contra los Titanes y el equipo se acerca a conocer más acerca de los terroríficos gigantes, una nueva revelación golpea al grupo; los Titanes no son sus únicos enemigos. El Escuadrón de Control Antipersonal, liderado por el famoso Kenny Ackerman , está preparado para capturar a Eren e Historia Reiss sin importar el coste. El Regimiento de Exploradores se dispone a salvar a sus compañeros de equipo, pero rápidamente aprenden que no pueden confiar en nadie dentro de los muros.

Nuevas características

Más armas, más equipamiento, más batallas

Conclusiones

Si te encuentras entre los amantes de Attack on Titan tienes una cita ineludible con AOT 2: Final Battle, que además de ampliar contenido, añadir nuevas funciones, características, y modos de juego, mejora la experiencia a nivel plástico y, por lo tanto, resuelve los límites de la experiencia.

Tras el proceso de refinado, las mecánicas básicas del juego parecen no tener tendencia a envejecer gracias a la cantidad de opciones estratégicas que podemos adoptar. Las nuevas misiones cubren los eventos de la tercera temporada del anime y no dejará fríos a los seguidores de la serie, que verán complementados los eventos narrados en el anime desde diferentes puntos de vista. Afortunadamente, el Modo Recuperación de Territorio se ajusta como un guante al conjunto para proporcionar muchas horas adicionales de entretenimiento. Hay que apuntar que el título estará disponible en formato digital para su adquisición y a modo de pack de actualización para los usuarios que ya poseían Attack on Titan 2, de modo que no hay excusa pare perderse esta emocionante aventura de dimensiones titánicas.