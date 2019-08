Metro Exodus se traslada al subsuelo con Two Colonels, su primera expansión argumental

Los desarrolladores de 4A Games tampoco han querido dejar pasar la oportunidad de presentar un nuevo video de ‘Two Colonels’, el primer paquete de contenido argumental de Metro Exodus. Siguiendo la historia del coronel Khlebnikov mientras el coronel Miller vuelve sobre los pasos que dio en sus últimos días, la expansión revelará los horrores que tuvieron lugar en la estación de Novosibirsk.

La trama narrativa elaborada para dar forma a este paquete de contenido extra nos llevará bajo la superficie de Novosibirsk para seguir eventos que involucrarán al coronel Khlebnikov cuando regresa a casa con su hijo, Kirill. Una vez en su hogar, el coronel tendrá que esforzarse para enfrentarse a las amenazas que representan las hordas de mutantes que ponen en peligro la vida del asentamiento subterráneo.

Desde el punto de vista de juego, ‘The Two Colonels’ impulsa la entrada de una nueva arma: el lanzallamas mortal, y de entornos decididamente más claustrofóbicos que los que caracterizaron la aventura en el mundo abierto de Artyom. Por suerte no habrá que esperar para descubrir lo que esconde la nueva campaña, porque Metro Exodus: The Two Colonels ya se encuentra disponible para PC, PlayStation 4 y Xbox One.