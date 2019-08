Ravenscourt anuncia Let's Sing 12, el último capítulo de la serie musical

Los amantes de la música y el karaoke tienen una cita ineludible estas navidades con el lanzamiento de una nueva edición de ‘Let’s Sing’, que este otoño alcanzará su doceava entrega. El juego se lanzará el próximo 25 de octubre en PlayStation 4 y en Nintendo Switch. En la misma línea, la versión con dos micrófonos para Switch se comercializará el 15 de noviembre.

‘Let's Sing 12’ contará con 35 temas de artistas como Morat con “Cuando nadie ve”, Ozuna x Manuel Turizo con “Vaina loca”, Aitana y su “Teléfono”, Beret con “Te echo de menos” y Juan Magán ft. Mala Rodríguez con “Usted”. Pero eso no es todo, puesto que también podemos encontrar grandes éxitos como el “Calma (Remix)” de Pedro Capó y Farruko, junto al tema “The Show Must Go On" de Queen, y más. Como en ediciones anteriores, si no tienes un micrófono USB a mano, simplemente puedes transformar tu teléfono en un micrófono con la aplicación dependiente del juego.