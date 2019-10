Riot Games celebra los 10 años de League of Legends y presenta nuevos juegos

Estas novedades han venido de la mano del décimo aniversario de League of Legends, videojuego para el que también se han anunciado cambios. Se ha presentado a un nuevo campeón: Senna, que se lanzará el 10 de noviembre. Además, los jugadores serán testigos de los mayores cambios a la Grieta del Invocador en años, con la llegada de “Los elementos se alzan”, una serie de cambios de pretemporada de la experiencia de juego centrados en una de las características más dinámicas del juego: los dragones elementales. Estas nuevas características se lanzarán el 20 de noviembre. También, el LoL volverá a contar con el popular modo URF con la selección completa de campeones y con el lanzamiento de una serie de nueve álbumes con la música de cada temporada de LoL el 16 de octubre. Por último, a partir del 17 de octubre y cada día hasta el 27 del mismo mes, todos los jugadores que se conecten y jueguen una partida recibirán un regalo.

League of Legends, el popular MOBA lanzado en 2009 por la compañía Riot Games, es el principal título de la misma. Esto está por cambiar, pues a la reciente incorporación de Teamfight Tactics se le ha sumado el anuncio de nuevos videojuegos y contenidos que supondrán un cambio radical de la compañía y que definen el futuro de Riot Games como una empresa multi-juego, multi-género y totalmente enfocada a sus jugadores.

Legends of Runaterra

Legends of Runeterra (LoR) es un juego de cartas de estrategia gratuito ambientado en el mundo de LoL. LoR contiene cartas basadas en los icónicos campeones de Lol, así como en nuevos personajes y aliados procedentes de todas las regiones de Runaterra, cada una con su propio estilo y ventajas estratégicas. La experiencia de juego de LoR se centra en combates dinámicos y cambiantes, que exigen que los jugadores tengan que recurrir a su destreza, creatividad e inteligencia para ganar. LoR ofrece a los jugadores múltiples opciones para conseguir cartas, lo que incluye tanto opciones gratuitas como la posibilidad de comprar directamente cualquier carta que quieran, ya sea pagando o con la divisa del juego que hayan obtenido jugando.

League of Legends: Wild Rift

League of Legends: Wild Rift es un nuevo MOBA 5 contra 5 para dispositivos móviles y consolas. La experiencia de juego es casi igual a la de LoL en PC, pero adaptada a las nuevas plataformas. Wild Rift tiene un nuevo sistema de control con dos joysticks y una Grieta rediseñada para partidas de entre 15 y 18 minutos. Wild Rift no es una nueva versión del LoL para PC, sino un juego nuevo creado desde cero para asegurarnos de que es una experiencia de LoL pulida y legítima.

Arcane

Arcane, de Riot Games, es una serie de animación de League of Legends desarrollada y producida por Riot Games, que se estrenará en 2020. Ambientada en la utópica Piltover y en el oprimido inframundo de Zaun, la historia se centra en el origen de dos campeones icónicos de LoL... y en el poder que los separará.

Project A

Project L

Proyecto L es el nombre en clave provisional de un juego de lucha ambientado en el universo de LoL. El juego se encuentra en las primeras fases del desarrollo y aún no hay más detalles disponibles.

Project F

League of Legends Origins

League of Legends Origins es un documental creado por Leslie Iwerks, la documentalista nominada a un Óscar. En él, Iwerks explora el auge de LoL y de su comunidad, que ha hecho que sea uno de los juegos de PC más jugados de la historia y el esport que más rápido ha crecido del mundo. Con testimonios de fans apasionados y de los visionarios que lo crearon, Iwerks captura los altibajos de crear un fenómeno global, desde los primeros días de desarrollo hasta el Campeonato Mundial de 2017 en el Estadio Nacional de Pekín. League of Legends: Origins ya está disponible en Netflix y muchas plataformas de vídeo a la carta.

Karma (Riot Games Social Impact)

League of Legends Esports Manager

League of Legends Esports Manager es un juego de gestión de equipos en desarrollo que permitirá a los fans actuar como jefes de equipo y formar equipos de esports de League of Legends de talla mundial, fichar jugadores y más. LoL Esports Manager está diseñado para expandir el ecosistema de los esports e invertirá en su longevidad al compartir los ingresos generados por el juego con los equipos profesionales que aparezcan en el mismo. El juego se lanzará primero en la región de la League of Legends Pro League (LPL) el año que viene, con la intención de expandirse, con el tiempo, a otras ligas regionales.