The Cycle: lo nuevo de los creadores de Spec Ops The Line estrena prueba gratuita

Aprovechando la Opening Night Live que marcaba el inicio oficial de la Gamescom 2019, el equipo alemán de Yager, autores del controvertido Spec Ops: The Line, tomaron el escenario para presentar los últimos avances de su nuevo proyecto: The Cycle y anunciar la inauguración de un periodo de pruebas con acceso libre.

The Cycle promete a los jugadores una experiencia multijugador en primera persona fresca y original, gracias a la combinación de juego PvE y PvP, que se enmarca en un planeta llamado Fortuna III. El título está pensado como un juego de disparos en primera persona con combates breves pero potentes que no superen los 20 minutos de duración. El juego se desarrolla en un planeta hostil de naturaleza exuberante que se encuentra en el punto de mira de varias corporaciones por su alto valor en recursos naturales. Las organizaciones envían expediciones de soldados y especialistas que no llegan a alcanzar sus metas, puesto que una tormenta, llamada El Ciclo, devorará todo lo extraño a Fortuna III.

Con este planteamiento, la desarrolladora nos invita a combatir en entornos multijugador en los que se podrán formar equipos y alianzas. El sistema de misiones aportará objetivos a la medida de los equipos, que, a su vez, tendrán que cumplir los contratos una vez lleguen a la zona marcada. En lo tocante al arsenal, será posible desarrollar armas y equipo, que como puedes imaginar desplegará un enorme número de opciones de personalización. También se habilitará una especie de mercado negro donde se permitirá comprar armamento durante las sesiones de juego.

Puedes echar un vistazo a The Cycle en su nuevo video del juego, o puedes optar por probarlo inmediatamente, porque se está llevando a cabo un periodo de pruebas libres de la versión Alpha en PC a través de Epic Games Store, que para colmo puedes descargar gratis.