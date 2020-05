Roberto Leal en “El Hormiguero": “No tiene nada que ver el acento andaluz con la pronunciación o con la dicción”

“Si Antena 3 te llama es para que seas tú y no un muñeco. Yo trataré de articular más, pero en el momento en que los concursantes me entiendan, que me entienden perfectamente porque llevo 20 años trabajando en televisión, ahí no hay problema. Creo que tienes que ser tú mismo”. Así de seguro y tajante respondió Roberto Leal ayer durante su visita virtual a “El Hormiguero 3.0: Quédate en casa”.

El presentador aprovechó su intervención en el programa para hablar sobre su nuevo trabajo en “Pasapalabra” y, ante la pregunta de Motos sobre qué iba a hacer con su acento andaluz, si lo iba a suavizar o a dejar, el que estaba al frente de “Operación Triunfo” no dudó en su respuesta. “Creo que no tiene nada que ver el acento con la pronunciación o con la dicción. Eso creo que será un debate y a mí me encanta que surja, más teniendo a El Monaguillo en la mesa”, añadió haciendo un guiño al colaborador de Motos. De hecho, las declaraciones de Leal rápidamente se hicieron virales en Twitter, donde los usuarios aplaudían la naturalidad con la que el presentador habla de su acento y raíces

Roberto Leal, la elegancia en persona. 👏🏻 pic.twitter.com/0VbQl7cuqX — Miguel Ángel López (en casa 🏡) (@miguelangel_992) May 4, 2020

Asimismo, Leal explicó que el hecho de hablar muy deprisa en “Pasapalabra” no le supone un problema, porque “yo hablo muy rápido. Aquí el quid es hablar deprisa y que se te entienda”. Más allá de su forma de hablar, también le explicó a Motos su experiencia de los primeros días al frente de un programa tan icónico como “Pasapalabra”: “Estoy encontrando mi sitio, al final es un cambio de formato. Me lo estoy pasando muy bien, los invitados que han venido son muy grandes y tengo ganas de que se estrene”.

“Vamos a mantener la esencia del concurso”, aseguró Leal, “estamos trabajando en la misma línea y el espectador que nos vea va a seguir siendo el mismo”. Aún sin fecha de estreno en Antena 3 fijada, sí aseguró Leal “que será en mayo”.