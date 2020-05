María Casado: «La de TVE ha sido una despedida rara, sin abrazos»

María Casado llevaba 21 años trabajando para una televisión pública. La misma que la semana pasada decidió prescindir de ella para hacer el programa de las mañanas, que poco a poco iba arañando cuotas de audiencia en esa competitiva franja horaria. La periodista de carrera sería sustituida por la meteoróloga del telediario. Se desataba una ciclogénesis explosiva en las redes sociales y, cuando la borrasca descargaba por todo el planeta virtual, llegó el gurú de Málaga, el hombre que está poniendo la ciudad de la Costa del Sol en el orbe. Antonio Banderas le hacía una oferta irresistible, dirigir la productora de televisión vinculada a su malagueño Teatro Soho. Exactamente tardó dos nanosegundos en aceptar, que casi son los mismos que tenemos para hacer esta entrevista. Ella en Málaga, en fase 1 y nosotros en Madrid, en fase 0.

–¿Cómo fue su salida de TVE?

–Se me comunica que no seguiría la siguiente temporada y los siguientes días me los paso reflexionando. Decido tomar una excedencia y llega la llamada de Antonio, tardo dos nanosegundos en aceptar. Ha sido la semana más intensa de mi vida. Respetando la decisión de empresa, solo tengo que decir cosas buenas de TVE.

–Banderas es exigente y usted también, ¿cómo se ponen de acuerdo?

–Tenemos una visión muy parecida de la televisión que queremos hacer y, cuando se habla el mismo lenguaje, se llega al acuerdo. Yo venía de hacer una televisión muy inmediata y llevaba mucho tiempo con la idea de hacer otra con las luces largas, más pausada, que te haga reflexionar, y Antonio me brinda esa oportunidad. Queremos captar el talento. Venimos a sumar en el mercado audiovisual.

–Ustedes son como el Papa, «urbi et orbi», desde Málaga para el mundo.

–Esa es la gran frase que repite Antonio, que tiene la habilidad de pensar en mayúsculas y, de golpe, hace que los demás también piensen así. Qué quieres hacer, sueña, y ya veremos cómo hacerlo. Haremos programas de televisión desde Málaga para el mundo, tenemos claro que todo lo que salga de la factoría de SoHoTV tendrá sello y personalidad propia.

–SoHoTv es como el garaje de Bill Gates...

–Algo así. Es un proyecto que Antonio tenía desde hace tiempo,con la pandemia ha sido el momento de ponerlo en marcha. Daremos otro uso al teatro.

–¿Subió a los pisos superiores de TVE para despedirse?

–Yo me he despedido de mi redacción, que son con los que trabajo y, cuando podamos reunirnos, ya se dará la ocasión de despedirnos. Ha sido una despedida rara, sin abrazos.

–¿A dónde le ha llevado Banderas, nada más poner el pie en Málaga?

–Vine en coche y puse rumbo al teatro, pero sí fuimos a celebrarlo al Pimpi, donde nos tomamos una cerveza con una fritura malagueña y vistas a la Alcazaba. La firma la hemos celebrado con distancia de seguridad e hidrogel.

–Todo el mundo habla de reinventarse, pero en su caso es una realidad.

–Sí, hay gente a la que pueden temblarle las piernas por el cambio, a mí no. Me apetece mucho tener proyectos nuevos, ir cambiando para no acomodarme. A mis 42 años se puede decir que empiezo de cero con bagaje de 21 años de trabajo.

–Siempre ha trabajado para la televisión pública, la privada es diferente y lo sabe.

–Sí, es un cambio completo de trabajo, pero sobretodo de vida. Tengo muchas ganas de callejear por Málaga, porque rebosa cultura y sales a correr por las mañanas y la gente me habla. Yo solidarizo muy bien y rápido.

–Y trabajará con el gurú de Banderas...

–Algo así. No es que Antonio quiera a su ciudad, es que la ciudad le adora. Ser un abanderado en tu tierra es una bendición y no tiene ningún secreto, es el trabajo bien hecho. Los malagueños saben que Banderas ha puesto el nombre de su ciudad en medio mundo. Tener un abanderado así es maravilloso.

–Se va a perder el reloj de los 25 años en la empresa.

–Ja,ja, pues sí, pero seguro que ganaré en otras cosas.