El viral FaceApp llega a “Espejo Público” de la mano de Almeida

Cuando algo se hace viral en las redes sociales, no hay un detalle que se le escape al ingenio de los usuarios. Durante los últimos días, el foco de los memes ha estado puesto en FaceApp, una aplicación que, a partir de una fotografía, te muestra cómo lucirías si cambiases de sexo. Y esto no ha servido para la curiosidad personal de cada persona, sino que muchos usuarios han probado este cambio con imágenes de famosos y, cómo no, políticos.

Esta mañana, el fenómeno actual de FaceApp también ha llegado a la televisión: durante una entrevista en “Espejo Público” (Antena 3), José Luis Martínez Almeida ha aprovechado un momento más distendido de la charla para mostrar a Susanna Griso y audiencia una serie de imágenes. Ha lanzado fotografías donde se aprecia cómo serían los políticos si se cambiaran de sexo: ha empezado por él mismo, riéndose, pero asustándose y preguntándo el por qué “del color rojizo del pelo”.

También ha mostrado a Santiago Abascal, a Pedro Sánchez, sobre el que ha comentado que “está más favorecido que yo, desde luego”, así como a Pablo Iglesias: “Queda muy dulce, realmente”, ha bromeado. En cuanto al líder de su partido, Pablo Casado, ha apoyado la transformación: “Muy bien, Pablo”. Griso ha intervenido para apuntar que Casado se daba un aire a Arrimadas, y Almeida le ha dado la razón añadiendo que “también Pablo Iglesias tiene un aire a Arrimadas”. Y a la de Ciudadanos también la ha mostrado transformada en hombre: “Yo creo que tendría más éxito que yo”, explicaba Almeida mientras se reía.