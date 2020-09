El estreno de “Memorias de Idhún” extiende la indignación por su doblaje

DIOS

No se si vermela en inglés o en español solo por las risas 😂

Os dejo un fragmentito de Netflix (que ojalá más pero no quiero que me tiren la cuenta por copyright 🥺)

Lo siento pero Dios, me saca completamente de la trama😭🥺#MemoriasdeIdhun

POR QUÉ!! POR QUÉ!! pic.twitter.com/0RSq8CPI1H