Estas son las series que se estrenan esta semana (14 al 20 de septiembre)

Martes 15 de septiembre

“El tercer día” (HBO )

HBO estrena «El tercer día» el 15 de septiembre, una serie de pulp-horror de seis capítulos que incluye 12 horas de teatro en directo y muchos tópicos

“We Are Who We Are” ( HBO )

La nueva creación de Luca Guadagnino (“Call me by your name”) cuenta la historia de dos niños americanos que viven en una base militar en Italia y se hacen amigos. Un viaje por el primer amor y las tribulaciones de ser un adolescente.

“Vernon Subutex” ( Filmin )

Sátira malhablada de la Francia moderna. Narra la vida del propietario de la mítica tienda de discos parisina “Revolver”, con la crisisi discográfica de fondo y se trata de la adaptaci´´on de los dos primeros libros de la trilogía de los betsellers de Virginie Despentes.

“Doc” ( AXN )

Una serie médica italiana inspirada en una historia real donde un doctor pierde la memoria de sus últimos 12 años.

Miércoles 16 de septiembre

“Criminal Reino Unido” ( Netflix )

Estreno de la segunda temporada de esta ficción que narra lo que sucede dentro de una sala de interrogatorios en Londres.

“Baby” ( Netflix )

Tercera temporada de la serie italiana basada en el caso “Baby Squillo” de 2013. Sexo, adolescentes y prostitución en Roma.

Jueves 17 de septiembre

“Alex Rider” ( Movistar Series )

Un huérfano británico que descubre que tiene habilidades especiales que poner al servicio de la división de Operaciones Especiales del MI6.

“La última palabra" (Netflix)

Anke Engelke protagoniza esta comedia alemana de una viuda que descubre la vocación de su vida.

“Das Boot (El submarino)” ( AMC )

Estreno de la segunda temporada en la que el nuevo comandante del submarino U-612 debe perseguir a un desertor.

Viernes 18 de septiembre

"Parque Jurásico: Campamento Cretácico (Netflix )

Serie de animación producida por Steven Spielberg en la que seis adolescentes vivirán aventuras en el otro lado de la Isla Nublar llena de dinosaurios.

“Ratched” ( Netflix )

Una de las series más esperadas de la temporada. Protagonizada por Sarah Paulson y creada por Ryan Murphy narra la experiencia de una enfermera en un hospital psiquiátrico en el que se realizan experimentos con la mente humana, e inspirada en “Alguien voló sobre el nido del cuco”.

“Deputy” ( Calle 13 )

Un policía empeñado en hacer justicia y alejado de formalismos se convierte en el nuevo sheriff de Los Ángeles