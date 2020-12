Pablo Alborán explica en “El Hormiguero 3.0″ por qué le paró la policía de Miami, ¿con quién le confundieron?

Pablo Alborán cumplió con el rito de volver al programa de Antena 3 “El Homiguero 3.0″ para presentar su nuevo disco “Vértigo”, que con todas las dificultades de la pandemia va a ver la luz el próximo 11 de diciembre.

Para hacer su presentación cantó en directo en el plató del programa una de las canciones del disco “Hablemos de amor”. Antes, contó cómo se encuentra los días previos de que salga a la calle y deje de ser un poco suyo y más de sus fans. Es un disco mucho más variado que otros: “Hay una bachata, una samba... Al final mis discos son un espejo también para la gente que los escucha porque todos hemos vivido lo mismo. La gente va a sentir alguna turbulencia por dentro e historias bonitas, que es el momento de hablar de amor”, apuntó.

Y entre otras anécdotas contó aquella que le pasó un día con la policía de Miami justo en el aeropuerto no hace mucho tiempo: “Iba a México a pasar la cuarentena para hacer un programa de TV y cuando ya llego a Miami me detienen y me encierran en el cuartillo. Resulta que falsificaron dos permisos de conducir con mi cara y con otro nombre. Entonces el scanner detectó que coincidía mi cara con esos permisos”. La historia, que Pablo Motos recibió perplejo y entre risas, quedó en un susto.

El programa contó con la presencia virtual de la actriz Blanca Suárez, que recordó de nuevo el estreno de “El Verano que vivimos”.