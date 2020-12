Carlos Latre no se muerde la lengua y responde a las críticas tras su imitación a la ministra Montero

Hay infinidad de personajes parodiables y el imitador Carlos Latre es capaz de clavar miles de ellos. Es habitual ver en televisión cómo se caricaturizan algunos rostros populares como Boris Izaguirre, Mariano Rajoy, Rafa Nadal o, en este último año, Fernado Simón. Sin embargo, la última imitación del humorista en ‘El Hormiguero’ no ha sentado nada bien en las redes.

El pasado martes, con la visita del músico Alizzz y la cantante Amaia al espacio de Antena 3 que presenta Pablo Motos, Latre apareció completamente caracterizado como la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, para realizar su habitual sección.

Hoy ha venido a divertirse la Ministra de Hacienda ¡@mjmonteroc! #AmaiaAlizzzEH pic.twitter.com/1cNyvTmH2P — El Hormiguero (@El_Hormiguero) December 1, 2020

Algunos usuarios de Twitter consideraron que con la imitación de la ministra Montero, en la que se trabaja al decir expresiones como “Black Friday”, se estaba burlando de los andaluces y de su manera de hablar. “Sabía que esto iba a pasar”, comentó Latre al día siguiente en la red social con un mensaje en el que quiso dar explicaciones sobre lo sucedido y criticó la “zizaña” y el “mal rollo”con el que tiene que lidiar.

Como sabía q esto iba a pasar en este MAR de twitter nuestro, cada día más infectado del plástico de la zizaña y el mal rollo, dejadme que os cuente algo: Ayer en el @El_Hormiguero imité/parodié a Ma Jesús Montero, la ministra PORTAVOZ del gobierno...si repito ministra PORTAVOZ. — Carlos Latre (@Carlos_Latre) December 2, 2020

Latre se escudó en que la parodia es correcta porque imita la forma de hablar de la ministra y utiliza algunas expresiones propias de la portavoz del Gobierno. Además, quiso aclarar que su intención no era la de faltar al respeto al “acento andaluz”, al que calificó de “absolutamente maravilloso”.

Una señora q dice “NEGOZIASIONE”(negociaciones), “CONVERZASIONES”, Estao(estado) o pactao (pactado) entre otras cosas . Así q mi imitación o parodia, imita exactamente la forma de hablar de esta señora. Nada más. — Carlos Latre (@Carlos_Latre) December 2, 2020

“No vean polémica donde falta de respeto o desconsideración donde no los hay”, comentó Latre. Y añadió: “Quiero, admiro y me maravilla Andalucía, su acento, sus dejes y chascarrillos y tengo la gran suerte de sentirme admirado y querido allí”. El humorista y colabrador de ‘El Hormiguero’ zanjó el tema pidiendo que no le metan “en sacos que no son los míos”.