Tamara Falcó deslumbra en ‘El Hormiguero’ con un kimono (‘made in spain’) diseñado por Vicky Martín Berrocal

Ya no hay dudas, Tamara Falcó se ha convertido en toda una ‘insider’ de moda en nuestro país. Look que saca, look que nos deja con la boca abierta. Y aunque ayer dijera en ‘El Hormiguero’ que no sabe ni le gusta posar ante las cámara, la verdad es que Tamara cada día está más guapa. Los ‘juernes’ ahora son para ver los lookazos de Tamara en la televisión. Una de las novedades en la vida laboral de Tamara es su estreno como colaboradora de ‘El hormiguero’. Un nuevo trabajo que la ha catapultado al prime time de Antena 3 de la mano de Pablo Motos, con quien la sintonía es inmejorable aunque esta vez la riñó por saltarse el toque de queda en una cena. Casi o más que los looks que nos deja la aristócrata. Y esta vez ha deslumbrado con un kimono ‘made in spain’ de la firma Victoria de Vicky Martín Berrocal.

Tamara Falcó con kimono de Vicky Martín Berrocal.

Vicky Martín Berrocal y su firma Victoria, han lanzado una nueva colección de batas y kimonos de fiesta, en tejidos sofisticados, en siluetas sencillas que podemos llevar tanto en la calle, como en un look especial que nos queramos poner estando en casa. Satén y terciopelo son protagonistas de esta colección de batas y kimonos con cuello esmoquin, cinturones y detalles que ya la firma Victoria tiene a la venta pensando en ayudar a elegir look para esta Navidad tan diferente de estar en casa.

Kimono 'Nana Lunar'.

El modelo que ha lucido Tamara es el ‘Nana lunar’. Un Kimono Victoria de crepé satén adamascado azul con cuello smoking y largo midi, mangas anchas con vivos en los puños. Además cuenta con un cruce cerrado unido con trabilla en la terminación del cuello con el costado y cinturón del mismo género a la altura de la cintura para cerrar con una lazada. La prenda más versátil de Victoria que se adapta a nuestra realidad actual: momento casa, momento casual y momento evento. ¿El precio? 169€.