Pablo Motos no estará al frente de ‘El Hormiguero’ esta noche. Resulta raro que, tras 15 años de emisión, el presentador no ha faltado nunca a su cita con la audiencia, pero la pandemia nos afecta a todos. El formato lider de audiencia de Antena 3 acaba de anunciar que este lunes será la primera vez en más de 2.000 programas que Motos no se siente en la mesa junto a Trancas y Barrancas.

“Esta tarde una persona se ha hecho un test de antígenos y le han dicho que estaba positivo. Entonces, por precaución, como estuve en contacto con él, me he venido a casa y no he hecho el programa”, ha explicado Pablo Motos en un vídeo publicado en la cuenta oficial de ‘El Hormiguero’ en Twitter.

Hoy por primera vez tras 15 años y más de 2.000 programas, Pablo Motos no presentará el programa por precaución #MalumaEH pic.twitter.com/WakLpyPQYb — El Hormiguero (@El_Hormiguero) February 1, 2021

El presentador ha añadido que la persona con la que estuvo en contacto se ha realizado un test PCR, pero que el resultado ha sido “no concluyente”. En cualquier caso, Pablo Motos también se ha realizado una prueba PCR para salir de dudas. “Igual todo ha sido una falsa alarma. Eso es lo que espero, que mañana pueda estar con vosotros”.

Será la colaboradora Nuria Roca la encargada de conducir el programa de entretenimiento. Este lunes 1 de febrero ‘El Hormiguero’ recibe al cantante colombiano Maluma.

Los estrictos protocolos anti-Covid de ‘El Hormiguero’ permiten continuar con la normalidad a pesar de la situación sanitaria. La semana pasada, la presentadora de ‘Espejo Público’ desveló que para acudir al programa de Pablo Motos, el equipo de producción enviaba a un sanitario a domicilio para realizar una prueba PCR.