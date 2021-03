Las hijas de Bertín Osborne cuentan las intimidades de su padre en “El Hormiguero”

Pablo Motos las presentó como “El equipo O de Osborne”. Alejandra, Eugenia, Claudia y Ana Cristina, hijas de Bertín Osborne, acudieron este miércoles a “El Hormiguero” para presentar una firma de ropa y aprovecharon para contar anécdotas y manías de su padre.

Abanderando “Hoss Intropia”, la marca que presentaban, las cuatro Osborne respondieron a lo que consideran gracioso de su padre como “lo maniático que es con el orden y la limpieza” y confesaron que uno de sus placeres es “pasar la aspiradora” y que “le encanta”. Incluso han relatado como ensucian a propósito sólo por verle sacar su aspiradora, y “la fregona” apuntó Alejandra.

Entre las anécdotas, momentos en familia cuando dejaban desordenada su habitación, literalmente “como una leonera”. Inmediatamente aparecía con su aspiradora para darle a todo un repaso. “En el último fin de año se acabó la fiesta y se puso con la aspiradora”, recordó Alejandra. Como colofón sorprendieron a todo el público que asegura que “usa más la aspiradora que el caballo”.

El equipo O de Osborne: Alejandra, Eugenia, Claudia y Ana Cristina #OsborneEH pic.twitter.com/6jUgobOdIx — El Hormiguero (@El_Hormiguero) March 17, 2021

En otro orden de cosas, Eugenia confirmó que en tema de novios jamás le había presentado uno a su padre. Realmente lo que sucedió fue que “se lo presentó un amigo mío. Le dijo, ‘este es el novio de tu hija’. Y yo estaba en la otra esquina, mi padre me miró, le saludé con la mano y me fui a por una copa”. Ahora es su marido y el padre de sus hijos. Alejandra por su parte relató cuando “mi padre se preocupó por un chico” y alguna vez le confesó que le “seguía un coche. “me dijo ‘sí, que me sigue un coche’. Total, que al cabo de unos años íbamos mi padre y yo y me acordé no se por qué y le dije: ‘Tú te puedes creer que este chico me decía que le seguía un coche’. Y mi padre agachó la cabeza y me dijo ‘sí’”, confesó la mayor de las cuatro.