Jamie Foxx será Mike Tyson en una serie con Scorsese de productor

De momento sólo se sabe que se llamará “Tyson”, pero eso refiriéndose a Mike Tyson es mucho. Según informa “Variety”, el actor Jamie Foxx está a bordo de un proyecto que pretende narrar la vida de uno de los mejores pesos pesados en la historia del boxeo.

Y por si fuera poco poder narrar la vida de este personaje apodado “el hombre más malo del planeta”, Foxx contará de cerca con los consejos del mismísimo Tyson, que junto a su esposa Kiki, serán productores ejecutivos de la serie. Antoine Fuqua dirigirá el proyecto y productor ejecutivo a través de Fuqua Films, con Martin Scorsese también como productor ejecutivo a través de Sikelia Productions.

“He estado buscando contar mi historia durante bastante tiempo”, dijo Tyson. “Con el reciente lanzamiento de Legends Only League y la emoción de los fanáticos después de mi regreso al ring, ahora se siente como el momento perfecto. Espero colaborar con Martin, Antoine, Jamie y todo el equipo creativo para llevar al público una serie que no solo captura mi viaje profesional y personal, sino que también inspira y entretiene “, confeso el púgil.