Primeras imágenes de “Sweet Tooth”, el niño ciervo, de Netflix

Netflix ya ha anunciado que este verano la adaptación del libro Vertigo / DC Comics de Jeff Lemire, “Sweet Tooth”. La historia de un “chico ciervo” llamado Gus que atraviesa un mundo consumido por un brote viral.

Una saga verde con un toque sureño del escritor y director Jim Mickle (” We Are What We Are” ), “Sweet Tooth” narra como Gus para sobrevivir a los cazadores que ven a su especie híbrida como el enemigo y a los carroñeros que encuentran su propio camino para sobrevivir, se une a un vagabundo descarriado ( Nonso Anozie de “Juego de Tronos”) que tiene la ventaja de ser un enorme hombre musculoso con una ballesta.

“Queríamos hacer un espectáculo que ofreciera escape y aventura, donde la naturaleza está reclamando el mundo y en muchos sentidos se siente como un cuento de hadas”, dijo Mickle en un comunicado. " Sweet Tooth es un nuevo tipo de historia distópica, es muy exuberante y esperanzadora. Queremos que la gente venga a este mundo donde hay belleza, esperanza y aventura. Esta es una historia contundente: viajamos en trenes, escalamos las cimas de las montañas, corremos por los bosques. Este es un programa sobre lo que hace a una familia, lo que realmente significa el hogar y por qué es importante mantener la fe en la humanidad “.

Producida por Robert Downey, Jr. y Susan Downey, las coprotagonistas del programa Adeel Akhtar ( Murdered by My Father ), Aliza Vellani ( Upload ), Stefania LaVie Owen ( Krampus ), Dania Ramirez ( Once Upon a Time ), Neil Sandilands ( The Flash ), con Will Forte ( MacGruber ) y el legendario James Brolin como narrador del programa. Sweet Tooth se estrena en Netflix el 4 de junio.