Ya se han dado a conocer los nominados a los prestigiosos Premios Bafta británicos y el drama “Small Axe” de Steve McQueen destaca con sus 15 nominaciones en total seguido por “The Crown con 10. En la lista les siguen “Podría destruirte” con ocho y la serie “Gente normal” con siete.

Las 15 nominaciones de “Small Axe” incluyen el reconocimiento para John Boyega y Letitia Wright en las categorías de Actor / Actriz principal (ambos son nominados por primera vez en televisión), mientras que el drama competirá por una miniserie junto a “Gente Normal” ,”Podría destruirte” y “ Material para adultos” .

Otras nominaciones importantes de Small Axe incluyeron a Micheal Ward y Malachi Kirby como actor secundario, mientras que Shaun Parkes competirá con Boyega como actor principal. La serie también está nominada a nueve premios técnicos, que celebran el trabajo entre bastidores, incluido McQueen para Director de Ficción.

Mientras tanto, “The Crown” competirá por la serie dramática, con competencia que incluye “Gangs Of London” de Sky / AMC y “Odio a Suzie” de Sky . Josh O’Connor está nominado como actor principal, mientras que Tobias Menzies y Helena Bonham Carter están nominados en papeles secundarios. Olivia Colman no fue nominada, ni tampoco la ganadora del Globo de Oro, Gillian Anderson.

Por cadenas y plataformas

La BBC obtuvo un total de 104 nominaciones, mientras que Netflix obtuvo 25, y Apple TV + y YouTube Originals obtuvieron sus primeras nominaciones al BAFTA TV. A continuación, se muestra un desglose completo de los totales por emisor y transmisor:

A continuación se muestran las nominaciones más relevantes para los principales premios de televisión:

Mejor serie drama

“Gangs of London”

“I Hate Suzie”

“Save Me Too”

“The Crown”

Mejor serie internacional

Little America

Lovecraft Country

Unorthodox

Welcome To Chechnya: The Gay Purge

Mejor miniserie

Adult Material

Podría destruirte

Gente normal

Small Axe

Mejor actor protagonista

John Boyega (‘Small Axe’)

Josh O’Connor (‘The Crown’)

Paapa Essiedu (‘Podría destruirte’)

Paul Mescal (‘Gente normal’)

Shaun Parkes (‘Small Axe’)

Waleed Zuaiter (‘Baghdad Central’)

Mejor actriz protagonista

Billie Piper (‘I Hate Suzie’)

Daisy Edgar-Jones (‘Gente normal’)

Hayley Squires (‘Adult Material’)

Jodie Comer (‘Killing Eve’)

Letitia Wright (‘Small Axe’)

Michaela Coel (‘Podría destruirte’)

Mejor actriz de reparto

Helena Bonham Carter (‘The Crown’)

Leila Farzad (‘I Hate Suzie’)

Rakie Ayola (‘Anthony’)

Siena Kelly (‘Adult Material’)

Sophie Okonedo (‘Criminal: UK’)

Weruche Opia (‘Podría destruirte’)

Mejor actor de reparto

Kunal Nayyar (‘Criminal: UK’)

Malachi Kirby (‘Small Axe’)

Michael Sheen (‘Quiz’)

Michael Ward (‘Small Axe’)

Rupert Everett (‘Adult Material’)

Tobias Menzies (‘The Crown’)

Mejor comedia

GhostsInside

No 9

Man Like Mobeen

This Country

Mejor actor de comedia

Charlie Cooper (‘This Country’)

Guz Khan (‘Man Like Mobeen’)

Joseph Gilgun (‘Brassic’)

Ncuti Gatwa (‘Sex Education’)

Paul Ritter (‘Friday Night Dinner’)

Reece Shearsmith (‘Inside No 9’)

Mejor actriz de comedia

Aimee Lou Wood (‘Sex Education’)

Daisy Haggard (‘Breeders’)

Daisy May Cooper (‘This Country’)

Emma Mackey (‘Sex Education’)

Gbemisola Ikumelo (‘Famalam’)

Mae Martin (‘Feel Good’)

El momento más imprescindible

’Los Bridgerton’: Revelación de la identidad de Lady Whistledown

La diversidad en ‘Britain’s Got Talent’

’EastEnders’: Gray asesina a Chantelle’

Gogglebox’: Las reacciones a la conferencia de Boris Johnson

’Nigella: Cook, Eat, Repeat’: ‘Mee-cro-wah-vay’

’The Mandalorian’: La aparición de Luke Skywalker

Mejor documental

American Murder: The Family Next Door

Anton Ferdinand: Football, Racism & Me

Locked In: Breaking The Silence

Surviving Covid