Aitana desafía a Broncano: le pide que le pregunte por el sexo y el dinero y ella le contesta

Aitana Ocaña fue la última invitada de ‘La Resistencia’. En la noche de ayer, la cantante acudió al programa presentado por David Broncano para pasar un buen rato, porque aseguró que tampoco había ido “en si a promocionar nada”, aunque lógicamente terminó hablando de su gira de conciertos ‘11 razones Tour’, que comenzará el próximo 1 de julio, y su nueva canción, ‘Ni Una Más’, que lanzará mañana: “La canción tiene un mensaje feminista, de igualdad, de visibilizar la inseguridad que tenemos las mujeres”, explicó.

El propio programa se hizo eco del mensaje de la canción, apoyándolo en un tuit en sus redes sociales: “Es importante visibilizar la inseguridad de las mujeres cuando van por la calle. Aquí estamos a la chorrada y chistes siempre, pero esto es totalmente en serio”.

Es importante visibilizar la inseguridad de las mujeres cuando van por la calle. Aquí estamos a la chorrada y chistes siempre, pero esto es totalmente en serio.#LaResistencia @Aitanax pic.twitter.com/JrWEVUKTlB — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) April 28, 2021

Tras esto, la entrevista continuó en un tono distendido, en el que se notaba la complicidad y el buen rollo entre Aitana y Broncano. Ambos contaron una anécdota del pasado en la que el presentador metió en una fiesta de la cantante: “Yo quería ir a esa fiesta al 100%”, reconoció Aitana. Broncano era el responsable de repartir las pulseras para dicha celebración y, cuando empezó, fue a buscarla para que entrara: “Fue bastante heroico. ¿Te acuerdas que te cogí en brazos? Tuve que pegar a gente para que pasar”, dijo el presentador en broma. “Desde ahí surgió una relación bellísima de dos años”, añadió.

Después de un buen rato de conversación, Aitana le preguntó por qué no le había hecho las preguntas clásicas sobre cuánto sexo ha tenido en el último mes y cuánto dinero tiene el banco, que hace a todos sus invitados: “No me estás haciendo las típicas preguntas que les haces aquí a todo el mundo”, le dijo.

Entonces, el presentador le dijo: “Como has sacado el tema, tú misma te has metido en el jardín”. Y Aitana contestó: “Pues dinero en el banco, me acabo de comprar una casa y estoy en una hipoteca, entonces no mucho”, confesó. Además, explicó que Blanca Suárez es su casera, porque está viviendo en un piso de alquiler propiedad de la actriz, hasta que se mude a su nueva vivienda. Sobre el sexo, dijo: “Mantengo muchas relaciones sexuales, es que tengo 22 años y novio, pero no las cuento”.

Lo que más miedo le da a Aitana de los paparazzi

La cantante afirmó que los paparazzi la persiguen a todos los lados, “en San Valentín, en su cumpleaños”, y que “lo saben todo”. Además, confesó que teme que los paparazzi le fotografíen orinando: “Me da miedo hacer pis en el campo. Antes, en los lugares que podía, lo había hecho pero ahora no”.

Para cerrar la entrevista, presentador y cantante se lanzaron a cantar juntos ‘Shallow’, una canción de Lady Gaga y Bradley Cooper, un momento muy divertido en el que Aitana brilló y Broncano demostró sus pocas cualidades para el canto.