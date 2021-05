¿Por qué no hay “Masterchef” esta semana?

Los seguidores del talent culinario “Masterchef” se han quedado de piedra cuando la cuenta oficial del programa en Twitter ha informado de que esta semana no habrá emisión. Esto ha dado lugar a protestas por parte de los seguidores del espacio.

“Masterchef” no sólo tiene algunas polémicas inherentes al formato, sus participantes o los jueces, si no que el horario al que ha sido destinado, que obliga a los espectadores a quedarse hasta muy tarde si quiere verlo en directo y conocer el nombre del siguiente concursante eliminado. Además, en otras ocasiones como en la celebración de partidos de la Selección española, la cadena optó por suspender o retrasar en demasía el espacio.

En esta ocasión, las acusaciones de los espectadores van desde “vergonzoso” a centralismo ya que la razón para no emitirlo esta semana es la cobertura de la cadena pública de las elecciones a la Comunidad de Madrid, como explicaba el perfil de “Masterchef en Twitter”: “Por motivo de las #EleccionesMadrid @RTVE ofrecerá información actualizada de votaciones y resultados en todos sus canales. Así que el próximo 4 de mayo no habrá #MasterChef. ¡Volvemos el 11 de mayo a las 22.10H en @La1_tve rtve/masterchef”.

Por motivo de las #EleccionesMadrid @RTVE ofrecerá información actualizada de votaciones y resultados en todos sus canales. Así que el próximo 4 de mayo no habrá #MasterChef. ¡Volvemos el 11 de mayo a las 22.10H en @La1_tve! ✨🧡 rtve/masterchef pic.twitter.com/QuLUKd0bBu — MasterChef (@MasterChef_es) April 30, 2021

El aluvión de críticas no se ha hecho esperar. “Cuando hayan elecciones en las demás CCAA imagino que haréis lo mismo no?? VERGONZOSO!!!”, ha expresado un usuario, al que han secundado otros: “Y los que no somos de madrid ni nos interesa la política… nos jodemos igual Si a mi lo q me da vida a la semana es ver @MasterChef_es”.

Otros les han remitido la sugerencia de que hagan como en otras ocasiones y “¿para qué está el Canal 24 horas?” y les acusan de estar “Siempre contraprogramando”. Las ideas también pasan porque se emita en la segunda cadena de RTVE, aunque la mayor parte de los ataques van dirigidos al interés o no, en los comicios madrileños.: “Me parece muy mal que por haber unas elecciones autonómicas no nacionales el programa Masterchef no se realice ya que a la población de resto de comunidades de España no nos interesa lo que esté pasando en Madrid con las noticias sería bastante y que hubiera una desconexión”