Jesús, el «niño prodigio» de ‘La Voz Kids’ que pasó de cantar ‘cumpleaños feliz’ a AC/DC

Hay gente que nace con talento en las venas, pero por las venas de Jesús no pasa sangre si no metal, el mismo que corre por las grandes estrellas del rock. Con solo siete años su garganta está preparada para alcanzar notas que se salen del pentagrama, para entonar vibratos casi indescriptibles en la escala musical. Por que Jesús no es música, es rock.

Ni cinco segundos tardaron en girarse los cuatro ‘coaches’ de «La Voz Kids», bueno tres, ya que Rosario estuvo muy espabilada bloqueando a Bisbal, quien se suele hacer con los participantes con mayor potencial. No se lo podían creer cuando vieron a un niño apenas un metro de estatura del que salía semejante chorro de voz. Bisbal no dudó, al referirse al público aclarando que «lo de este niño no es normal, es un prodigio».

Todavía más alucinado se quedaron Melendi y Rosario cuando se enteraron de que Jesús, solo lleva un año cantando y que «Highway to hell» fue la primera canción con la que empezó a interpretar. «Ha pasado del ‘cumpleaños feliz’ a AC/DC», dijo atónito Melendi. La familia de Jesús, que se encontraba viendo la actuación junto a Eva González estaban realmente emocionados por la reacción de los cuatro artistas.

Solo falta esperar a que esta noche a las 22:00 arranque «La Voz Kids» en Antena 3 para saber con quién de los tres ‘coaches’ (Melendi, Vanesa Martín y Rosario) se va Jesús a seguir aprendiendo, aunque ninguno de estos artistas sea un especialista del rock ni el heavy metal.

Sin embargo, los precedentes manifiestan que el favorito no suele llevarse el ansiado título de «La Voz Kids». De hecho, en la edición anterior fue Daniel García, uno de los más pequeños del concurso, el que acaparó todos los focos interpretando canciones de Pablo López. Sin embargo, cayó en La Final ante Irene Gil, concursante varios años mayor que Daniel.