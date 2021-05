Eva González: «'La Voz Kids’ me ha devuelto a la vida»

Como el miércoles en «El Hormiguero 3.0», Eva disfruta al cien por cien de cada oportunidad que le brinda su profesión. «Siempre que voy a ‘El Hormiguero’ me siento como en el sofá de mi casa. Pero además, me sirve para rencontrarme con viejos compañeros. Me lo paso genial con Pablo». La misma productora (7yAcción) hacía el programa «Guerra de Sesos», uno de los formatos en los que Eva dio sus primeros pasos en televisión. Hace ya muchos años de eso y 18 desde que empezase en la televisión. Ya es adulta en la pantalla: «Ya me dejan entrar en las discotecas de la tele», se ríe Eva.

En el programa presentado por Pablo Motos hubo momento para la risa y anécdotas vergonzosas, como cuando Eva se cayó de bruces delante del amor de su infancia, pero también hubo tiempo para las lágrimas. La presentadora se emocionó con la historia de Xavier y Carmen. Xavier va a visitar todos los días a su mujer, enferma de alzheimer, a la residencia. Dado que Xavier no puede entrar a verla por las medidas de seguridad por la pandemia, la ve a través de una ventana. «Me emocionó muchísimo. Estamos todos muy irascibles con ‘¿cuándo me vacunan?’ y ‘¿cuándo acaba la pandemia?’ y ¿cuándo terminan las restricciones?’. Es verdad que estamos muy nerviosos e impacientes de que esto acabe ya, pero tenemos que darnos cuenta de las cosas hermosas. Estamos faltos de buenas noticias e historias como estas, que nos recuerden lo que es la humanidad. Nuestros mayores han sufrido muchísimas cosas durante toda su vida y aun así, siguen creyendo en el amor y han seguido adelante».

Eva se reconoce especialmente sensible con las historias de los mayores y de los niños. «Al final de la vida somos como al principio de ella. Desgraciadamente ya no tengo abuelos, pero tengo la suerte de tener muchas tías. En mi familia somos como un matriarcado. Mi madre son nueve hermanos y siete de ellos son mujeres. Aunque están repartidas por toda España estamos muy unidas incluso en pandemia».

«La Voz Kids» que se estrena hoy a las 22:00 horas en Antena 3 no ha estado libre de los efectos de la covid: «El rodaje ha durado más que un traje de pana. Empezó antes del estado de alarma y tuvimos que parar cuando íbamos a pasar a las batallas. Esta edición va a pasar a la historia, por su contenido pero también por la grabación y lo que ha significado para todos». Eva ha vivido esta edición con más intensidad que nunca: «Para mí La Voz Kids ha sido volver a la vida. Por el tiempo que llevábamos en casa y por volver con niños. Una pandemia es menos pandemia con ellos. Para los más pequeños el riesgo casi no existía y te hacía evadirte por un segundo de las preocupaciones. Nos contagiaron esas ganas de vivir. Cuando se encendieron las luces del plató se encendió la vida. Los coaches y todo el equipo nos hemos ido desatando poco a poco en el plató. Iniciamos el rodaje bastante contenidos, a pesar de hacernos pruebas cada día, y nos costó un poco soltarnos».

En esta edición cada ‘coach’ tendrá un superpoder, una habilidad especial que Eva no cree tener: «Eso es tema de los grandes artistas», dice entre risas. Su humildad también la refleja con las redes sociales, donde cree que hay trabajo por hacer y faltan principios: «No sé si se me considera influencer, pero creo que la gente que salimos en los medios, tenemos la responsabilidad de transmitir una realidad que se ajuste a la vida de verdad y no mostrar una fantasía». En su perfil de Instagram aparecen varias fotos con vestidos de volantes. «Echo muchísimo de menos la Feria de Abril, pero lo que más deseo es volver a abrazar a la gente, es lo único que pido».

Eva tiene claro cuál ha sido su secreto para permanecer casi dos décadas en antena: «Aunque no tuviese nada de audiencia, siempre he considerado cada programa que he hecho como el más grande del mundo, el más importante. Esa actitud es la que me ha llevado a presentar La Voz. También es clave aprender cada día y ser muy agradecida. Todavía me acuerdo de la primera oportunidad que me dio Antena 3, con Flo y Nuria Roca en «UHF». Por entonces hacía de reportera intrépida. «Fue ahí donde me di cuenta que también podía ser yo misma ante una cámara». Su naturalidad la ha llevado a lo más alto.