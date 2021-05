Un presentador de la televisión peruana suspendido por sus opiniones: El Covid “es un plan genocida del nuevo orden mundial”

Como en un campo abonado, los negacionistas de la pandemia mundial campan a sus anchas den los programas de televisión de medo mundo. Sus opiniones sin fundamento, radican en que todo forma parte de un plan preconcebido para controlar a la población. Tras lo sucedido con Miguel Bosé y con Victoria Abril, en Perú ya han tenido su propia experiencia con el presentador Paco Bazán, presentador de “El deportivo” en la cadena Andina de Televisión (ATV) y ex futbolista, no dudó en realizar un discurso abiertamente negacionista.

“Usted coincide conmigo”, le dice Bazán a un colaborador mientras gesticula abiertamente airado, mientras continua cargando contra las mascarillas y especulando sobre “un plan genocida del nuevo orden mundial que está buscando adoctrinarnos a los humanos que nos quieren silenciar, no estoy loco, es lo que opino realmente”. Según el presentador ”estos tapabocas” (mascarillas( nos las habrían puesto “para silenciarnos que simboliza además a los esclavos egipcios, porque los esclavos egipcios tenían caretas y así los sometían y a nosotros los adultos no nos afecta tanto porque nosotros lo resistimos, pero en donde está trabajando el nuevo orden mundial soriano, en los niños, porque los niños han habituado a su anatomía el tapabocas entonces de pronto encuentras la solución al virus que se originó en China en medidas sociales”.

Paco Bazán sigue enumerando algunas de las medidas sanitarias que en su criterio no están justificadas: “Nos imponen esas cosas raras de no reunirnos con más de seis personas, de no poder ir a restaurantes, no poder ir a parques, a espacios ventilados. Esto es una organización genocida mundial y genocidas también los gobiernos que se prestan a este plan maquiavélico que viene de afuera de la agenda de Davos, se mucho del tema créanme”.

La cadena donde se emite el programa “El deportivo”, la AVT, emitió el siguiente comunicado:

“El Grupo ATV rechaza los comentarios vertidos, a título personal, por Paco Bazán el día de ayer en ‘El Deportivo’. Somos una empresa muy respetuosa de las normas sanitarias y en ese sentido, seguiremos promoviendo el uso responsable de la mascarilla, el distanciamiento social y el no a las reuniones grupales”, y añadieron que “consecuentemente, y de acuerdo a nuestro código de autorregulación que nos rige, el día de hoy el programa ‘El Deportivo’ no será emitido”.

Personaje polémico

Paco Bazán es un viejo conocido de las polémicas televisivas. Ya el pasado 25 de marzo fue denunciado por el colectivo antiracista “Disidencia Tusán”, por ““fomentando odio contra la comunidad china y tusán llamando al COVID-19 el ‘virus chino’”. Además, piden que Paco se retracte o tomarán acciones legales”. “Paco, eres un racista. El odio no debe tener espacio en los medios de comunicación. Que vergüenza que ATV le dé una plataforma para fomentar odio y violencia hacia los asiático descendientes”, fue uno de los comentarios vertidos en redes sociales contra el presentador peruano.

Denunciamos públicamente a Paco Bazán por racista. Esta fomentando odio contra la comunidad china y tusán llamando al COVID-19 el "virus chino". @atvpe @atv_noticias retráctese o vienen acciones legales. Ayúdennos a difundir, por favor. #AlertaRacismo #NoSoyVirus #StopAsianHate pic.twitter.com/QhQuPs9SPm — Disidencia Tusán (@TusanesPe) March 25, 2021

En diciembre de 2021, ya había expresado también sus propias ideas sobre temas polémicos coincidiendo con que Argentina se convirtió en el segundo país después de Uruguay en legalizar la interrupción voluntaria del embarazo. “No entiendo como se puede festejar la muerte”, explicó desde su programa.