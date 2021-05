Vox contesta a Carlos Alsina sobre la entrevista a Espinosa de los Monteros: “La historia real”

Han pasado menos de 24 horas desde que Carlos Alsina contara en el programa de laSexta “Liarla Pardo” a Cristina Pardo, cómo resultó el conato de entrevista que se organizó para llevar al portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, al programa de Onda Cero, “Más de uno”. En la tarde del lunes la cuenta del Grupo Parlamentario de Vox en el Congreso de Twitter ha publicado un hilo en la que asegura que existe una “Alerta por #FakeNews” sobre cómo se desarrollaron los acontecimientos.

Alsina contó como habían “apalabrado” una entrevista con el portavoz en el Congreso de la formación que lidera Santiago Abascal, Iván Espinosa de los Monteros. “Justo antes de empezar la entrevista, Espinosa de los Monteros preguntó a mi productora que quiénes eran los contertulios del programa. Cuando les dijo los que eran, el portavoz de Vox respondió que no le podían preguntar ‘este y este’”, narró Alsina, que cuando María Jesús, la productora se lo contó, le contestó con sorpresa: “¿Perdón?”.

Según Alsina, dijo bien claro que “¿Quién se cree que es el señor Espinosa de los Monteros para decidir quién puede intervenir en mi programa? Si ese es su planteamiento, despídele sin saludarle”. “Y eso es lo que sucedió. Y ahí terminó mi relación con Vox”.

La versión de Vox

Pero según asegura Vox, la cosa no fue exactamente así y hay mucha diferencia “del titular de Carlos Alsina... a la historia real tras la ‘no entrevista’ de Onda Cero a nuestro portavoz @ivanedlm”. La cuenta del Grupo Parlamentario de Vox en el Congreso explica en unas líneas como Espinosa de los Monteros “solo habló con la productora del programa (María Jesús” para mostrar su disponibilidad para ser entrevistado, y remitirle al departamento de prensa” de la formación en el Congreso para “concretar los detalles”.

A partir de ahí consideran que “se puso en marcha la entrevista” y que en aras de explicar su proyecto político aceptan la entrevista y “se fija una fecha”. En ese momento entran en juego la descripción de los detalles. “Preguntamos por los contertulios que acompañarían a Carlos Alsina”. La cuenta de Twitter detalla entonces las características en contra de Vox de esos contertulios en estos términos: “Rubén Amón (“los votantes de VOX son los del cuarto gin tonic”). Sandra Golpe (miss aplausos en el plató de Antena3 cuando llama machista a VOX). Toni Bolaño (antológica animadversión hacia @ivanedlm”.

Según la formación, trasladan a la producción del programa “con todo respeto” que agradecen la invitación para la entrevista, pero “no participaremos en una tertulia con tres periodistas que acaban de insultar”, según Vox, no sólo a Espinosa de los Monteros, “ni a Vox, sino a los casi 4 millones de españoles” que les han votado. Vox desvela que “el programa de Alsina insiste -y mucho-” para mantener la entrevista y les explican que “la entrevista o era con contertulios o no era”.

Llegados a este punto, Vox asegura que “con el mismo respeto explicamos que entendíamos su postura y que esperamos entiendan la nuestra: no entraremos en debate con quien ha insultado a los votantes de VOX”. Para terminar el hilo el tuit explica que “queda muy bien liarla en Liarla Pardo pero... @carlos__alsina nadie de tu programa “despidió” a @ivanedlm ... sencillamente porque no estaba al teléfono. La entrevista NUNCA llegó a ponerse en marcha. #NoInventemos”.