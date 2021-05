Eurovisión 2021: Amor entre países y “match” de 12 puntos, by Tinder

Si hay una constante en el Festival de Eurovisión más allá de que España no gane ni queriendo, son las relaciones duraderas entre países. Ese momento ilusionante de entregar los puntos, de 1 a 12, en la que no caben las sorpresas en la máxima puntuación, pues los lazos políticos, geográficos o demográficos, pesan más que las actuaciones musicales. En esta ocasión es la plataforma Tinder la que nos recuerda que el amor no conoce fronteras y quiénes son las parejas que se darán el “match” en la final del sábado 22 de mayo en Róterdam.

Amores históricos:

Portugal - España

Nuestro vecino es el país que más veces nos ha dado la máxima puntuación (en 11 ocasiones). Y es que aunque miremos para otro lado durante todo el año, cuando llegan las votaciones todos nos sentimos engañados si su doce no es para nosotros. Sin embargo, esta relación está poco equilibrada, ya que España prefiere optar por Rumanía, que solo en la década pasada recibió 93 puntos patrios. ¿Se cansará Portugal este año de ir detrás de nosotros?

Pero en España también tenemos otros favoritos, como Alemania, a la que hemos votado con 12 puntos en 12 ocasiones. En orden descendente luego hemos votado más a Italia, Portugal y Reino Unido.

Grecia - Chipre

La relación entre ambos va más allá de las votaciones. Varios artistas griegos (como Eleni Foureira) han representado al país chipriota en las últimas décadas. Además, suelen coincidir enviando temas bailables con divas conocidas en ambos países. El resultado: un intercambio de doces que suele despertar los abucheos del público. Para ellos no es una historia de amor, pero quizá tener un competidor común ayuda: Turquía solo ha recibido puntos de ambos en el año 2003 (cuando ganó el Festival) debido a cuestiones geopolíticas.

Eso sí, el amor verdadero sólo va en un sentido, porque Chipre le ha dado a Grecia el máximo de puntos 7 veces más que a la inversa.

Dinamarca - Suecia

Los países nórdicos suelen ser ejemplo de fidelidad mutua en el Festival. Quizá por eso Dinamarca, Suecia o Noruega han ganado en los últimos años. El mejor ejemplo es la pareja de Suecia y Dinamarca: su relación es tan fuerte que construyeron un puente para salvar el mar que les separa. De hecho, tú mismo puedes hacer match con el representante sueco; está usando Tinder estos días en Rotterdam.

Rusia - Bielorrusia

Otra relación que no es una historia de amor para los eurofans. El pasado histórico común pesa aún en muchos participantes y el intercambio de doces es un buen ejemplo. Pero tampoco hay que tomarse las votaciones muy en serio, al fin y al cabo, estamos viendo que todos preferimos a nuestros vecinos, aunque también creemos en las relaciones a distancia en Eurovisión.

Irlanda - UK

Son dos de los países más veteranos en el Festival y con más victorias (7 Irlanda y 5 Reino Unido). Favorecidos por el inglés gracias a la “Regla del Idioma” vigente hasta 1999, por la que cada país cantaba en su idioma oficial, son una especie de pareja de jubilados. Hace décadas que no ganan el Festival, pero se quieren.

En definitiva, estate atento porque el Festival de Eurovisión es la excusa perfecta para romper el hielo con tus matches. De hecho, Arcade, la canción ganadora en 2019, está arrasando en TikTok estas semanas. Y aunque te hayamos hablado de algunas de las parejas habituales del Certamen, Eurovisión es impredecible y nadie sabe qué puede pasar el sábado