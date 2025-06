La ausencia de Montoya marca el debate final de 'Supervivientes 2025'

Telecinco lideró el domingo en cuanto a audiencia, gracias sobre todo a los más de 7 millones de espectadores únicos que congregó la primera victoria (3-1 ante Pachuca) del Real Madrid de Xabi Alonso y el último debate de 'Supervivientes 2025', que consiguió una cuota media de 17.6%. Este capítulo final del reality de Mediaset tuvo una baja bastante sensible en el plató situado en la carretera Fuencarral, al igual que el entrenador tolosarra en Charlotte con la ausencia de Kylian Mbappé sobre el verde. En este caso, José Carlos Montoya no se presentó en el debate liderado por Carlos Sobera, que estuvo marcado por la polémica declaración de Laura Cuevas por la reciente victoria de Borja, además de conocer que la crisis entre Anita y Montoya se ha agravado en cuanto los dos concursantes han pisado nuestro país.

Debate agridulce sin Montoya en plató

El momento más impactante del último debate de 'Supervivientes 2025' ha sido, sin duda, la inesperada ausencia de Montoya. Desde el primer instante, Carlos Sobera advirtió que había dudas sobre la participación tanto de él como de Anita Williams, dado el fuerte enfrentamiento que protagonizaron el pasado jueves. Sin embargo, mientras Anita sí decidió acudir al plató, Montoya optó por no hacerlo. La noticia fue revelada en directo cuando Sobera pidió a Anita que acudiera al camerino de su compañero, donde descubrió que el lugar estaba vacío. Según explicó el presentador, Montoya atraviesa un momento delicado de salud emocional y, por recomendación médica, se encuentra en casa recuperándose. Tras encadenar dos realities exigentes emocionalmente, 'La isla de las tentaciones' y 'Supervivientes', Montoya habría llegado a un punto de agotamiento. Las secuelas le habrían llevado a tomar distancia no sólo del programa, sino también de sus vínculos más mediáticos. En ese contexto, Sobera quiso enviarle públicamente un mensaje de ánimo y cariño, deseándole una pronta mejoría y remarcando el respeto del equipo hacia su decisión de apartarse temporalmente.

Tras conocerse la ausencia de Montoya, Anita Williams mostró una mezcla de emociones ante las cámaras. Aunque mantuvo la compostura en plató, no ocultó su decepción al confesar que su excompañero la había bloqueado en redes sociales nada más finalizar el penúltimo debate. Anita relató que intentó llamarle al día siguiente, movida por el remordimiento y el deseo de aclarar ciertos malentendidos. Sin embargo, no obtuvo respuesta. Esta situación, sumada a los duros comentarios que recibió en redes, afectó visiblemente a la finalista. En su intervención, pidió a la audiencia sensibilidad con lo que ambos han vivido, y reclamó no volver a hablar más del conflicto durante el programa. Además, le dirigió a Montoya un mensaje conciliador, deseando poder mantener una relación cordial tras todo lo vivido. Anita dejó claro que, pese a las diferencias, guarda buenos recuerdos de su paso juntos por el reality. Su actitud fue de respeto, aunque también de cansancio, manifestando la necesidad de centrarse en su familia y cerrar esta etapa tan mediática y emocionalmente compleja para ella.

El último debate de 'Supervivientes 2025' también estuvo marcado por un fuerte enfrentamiento entre Laura Cuevas y Borja González, reciente ganador del concurso. La polémica surgió a raíz de unas declaraciones de Laura, quien cuestionó que Borja mereciera la victoria, argumentando que su paso por el reality fue poco destacable. "Pasó de puntillas", afirmó, negándole cualquier tipo de protagonismo o brillo. Borja, lejos de dejar pasar el comentario, respondió con ironía y firmeza, recordando que fue él quien realizó muchas de las tareas esenciales en el campamento, como abrir cocos y repartirlos entre los compañeros. La conversación escaló rápidamente en tono y contenido, cuando Borja le recordó a Laura su historial televisivo, señalando que, a pesar de sus muchas apariciones, nunca había conseguido un resultado significativo. Laura replicó defendiendo su visibilidad en el programa y afirmando que, al menos, ella sí había dejado huella. El intercambio concluyó con pullas personales entre ambos concursantes de la última edición emitida de 'Supervivientes' antes del regreso de la versión 'All Star'.