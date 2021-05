Antonio Mercero: «El aroma a clásico de las series está en decadencia»

Hay apellidos que de manera inherente llevan asociado el ADN de la televisión. Ibáñez Serrador, Aragón, Écija o Mercero son sinónimos de historia de la pequeña pantalla, pero con grandes letras. Y como la sangre llama a la sangre, la rama Antonio Mercero, hijo del fallecido director y guionista de cine y televisión no ha caído muy lejos del árbol aunque comenzó como periodista. Y es que «Farmacia de guardia», y «Hospital central», entre otras, tienen guiones suyos, y aunque volcado en la promoción de su quinta novela, «Pleamar» (Alfaguara), ahora mismo trabaja también en la adaptación para televisión de la novela «La novia gitana» de Carmen Mola.

En el fondo Antonio Mercero no se ha separado tanto de la televisión, porque sus series, con tintes de novela negra, son bastante versionables al medio. «Son muy adaptables porque es un género que está muy en boga hace muchos años y le gusta mucho al espectador», concretamente aquellos, «que se ocupan de un caso entero a lo largo de toda la novela, pueden ser perfectamente la primera temporada de una serie porque permite finales en alto». Y así pasa con «Pleamar», que «empiezo con dos hermanas amordazadas y atadas a una silla pidiendo socorro, gimiendo y sufriendo». El lector ayudará a dos policías, Darío Mur de 50 años y Nieves González, mucho más joven, a resolver el caso en el marco de las redes sociales, sobre las que el autor invita a una reflexión: «Han puesto patas arriba la forma de relacionarnos entre todos nosotros. Muchos jóvenes que usan redes sociales, pueden sentirse desazonados, porque sus vidas no son tan bellas como lo que aparece en las vidas de las redes de sus amigos, o de las personas a las que siguen, y luego se produce la paradoja de que las redes sociales le dan un altavoz a todo el mundo para opinar y para hablar». Así que allá que fue, a navegar por las redes sociales para documentarse y vio «contenidos insustanciales que llegan a millones de personas». En boca de su personaje, Mercero apunta «cómo han cambiado los criterios para juzgar los méritos: antes había que ser culto, ahora simpático y desenvuelto y llegar a mucha gente con un canal de Youtube».

Es inevitable hablar con Antonio Mercero y no hablar de Antonio Mercero, cuando uno ha compartido la guardia en la farmacia que creó para millones de españoles: «Antes el concepto de consumo era diferente y cuando empezaba la serie tenías que estar ahí. Esa fidelidad era bonita y ver cómo preparabas tu semana para poder ver tu serie favorita». Sobre el éxito de «Farmacia de guardia», Mercero no duda que su padre «sabía contar las historias con emoción, una de las claves de la televisión sin duda. La emoción es muy importante y él lo hacía muy bien».

Con la sobresaturación de series y plataformas, Mercero cree que la televisión, «en cuanto a calidad está en decadencia, hay una crisis. Parece paradójico porque se produce más que nunca, pero es esa edad dorada de ’'Los Soprano’', ’'The Wire”, “El ala oeste de la Casa Blanca”, ’'Mad Men’' y ‘‘Homeland’’, y un montón de series maravillosas que había que ver... Y ahora no hay ninguna realmente que se haya impuesto como serie que haya que ver sí o sí, porque es un clásico. Diría que la última es ’'Juego de Tronos’', pero no veo que haya ninguna que tome el relevo, que han pasado ya muchos años. Hay cierta decadencia en cuanto al aroma de clásico de la series». Aunque reconoce que se hacen muchas y cada vez mejores. No conseguimos que juegue a adivinar la deriva de la televisión: «Puede que series con un final más reflexivo, menos en alto. Y están volviendo los culebrones familiares como de los años 70».