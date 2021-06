Víctor Manuel llama “bocazas” a Pablo Iglesias en “Liarla Pardo”

Cristina Pardo ha entrevistado este domingo al cantante Víctor Manuel en “Liarla Pardo” para hablar de actualidad. EL artista se ha despachado a gusto con temas como los indultos, pero ha sido al hablar de la Transición y de “bajarse los pantalones”, que han llegado a hablar de la opinión que le merece Pablo Iglesias.

“Da la sensación de que ponerse de acuerdo, se estuviera renunciando a algo de lo que tu piensas, y no sé si en la Transición fue así”, le preguntaba Pardo a Víctor Manuel. El artista reconocía que sí, que “era un poco bajarse todos los pantalones, y decir a ver ?qué hay que hacer?”. Entonces trajo a su memoria una reunión con gentes de Podemos en donde “se ponían tan pesaos con el régimen del 78. Y les dije mira te voy a decir una cosa, yo en el 78 voté por vez primera, tapándome las narices y a vosotros os he votado tapándome las narices”.

Cuando Cristina Pardo le ha pedido opinión sobre la marcha de la política del ex vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias. El cantante dice que la consideraba “absolutamente necesaria” y ha explicado que cree que “él se ha dado cuenta a tiempo de que era un estorbo”, insistiendo en que él lo había dicho ya en alguna declaración.

Tras un corte con la renuncia de Iglesias, Víctor Manuel ha continuado diciendo que “a mi se me volvía un personaje incómodo, en el sentido de que es demasiado bocazas. Yolanda Díaz me reconforta más y me identifico más políticamente con ella”.

Además, ha hablado sobre la “incapacidad” de los políticos para llegar a pactos, algo que, asegura, ya hace tiempo que no le sorprende. “Trabajan más de cara a la galería y al efectismo que al largo plazo”, piensa el artista.