Gunther de “Friends” revela que lucha contra un cáncer de próstata agresivo

Por el nombre puede que ni te suene, James Michael Tyler, pero fue un personaje de cierta importancia en la sitcom favorita de los espectadores, “Friends”. Él interpretó a Gunther, el dueño teñido del Central Perk, eterno enamorado de Rachel Green.

Tyler estaba invitado a la famosa reunión que HBO organizó con el elenco de la serie “Friends”, pero su enfermedad le supuso un problema. El actor de 59 años le dijo a NBC Today que fue diagnosticado en 2018 con un cáncer de próstata, pero desde entonces se ha extendido a otras partes de su cuerpo, incluidos los huesos y la columna vertebral. Como no iba a poder estar presencialmente y disfrutar como los demás decidió conectarse por zoom.

“Quería ser parte de eso, e inicialmente iba a estar en el escenario, al menos, con ellos, y poder participar en todas las festividades”, dijo Tyler a la NBC. ‘Fue agridulce, honestamente. Estaba muy feliz de haber sido incluido. Fue mi decisión no ser parte de eso físicamente y hacer una aparición en Zoom, básicamente, porque no quería traer una decepción, ¿sabes? No quería ser como, ‘Ah, y por cierto, Gunther tiene cáncer”.

Ahora se encuentra en pleno tratamiento: ‘He estado lidiando con ese diagnóstico durante casi los últimos tres años ... Es la etapa 4. Cáncer en etapa tardía. Así que eventualmente, ya sabes, probablemente me atrapará ‘. Tyler dijo que los médicos se mostraron optimistas cuando le diagnosticaron por primera vez, pero que el cáncer comenzó a “mutar” al comienzo de la pandemia de COVID-19.