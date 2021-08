Los chapuzas de la televisión vuelven a casa

Los años 90 fueron la explosión en televisión de grandes comedias que nos mantuvieron entretenidos durante horas y cuyas tramas eran nuevas para los espectadores y dejaron un hondo poso aunque fuera de pasada. Incluso aquellas series minoritarias, hoy se recuerdan casi como de culto para unos pocos. Eso es lo que pasó por ejemplo con «Un chapuzas en casa» («Home Improvement»), que protagonizada por Tim Allen y Richard Karn, narraba las aventuras de la familia Taylor de clase media y que giraba en torno al personaje de Allen, Tim «herramientas» y su programa de televisión «La hora de la herramienta». El programa estuvo ocho años en antena y consiguió que numerosos fans de la sitcom pidiera su regreso. Ahora, y tras 30 años, los dos protagonistas se han vuelto a juntar para un dirigir y coproducir «Duelo de manitas» que Blaze ha estrenado este mes.

«El nuevo programa es casi como el show dentro de ‘’Home Improvement’' , ‘’La hora de la herramienta’'», confiesa a LA RAZÓN el familiar Al Borland original interpretado por Richard Karn. El programa solo tiene la diferencia de que en este caso ambos actores solo ejercen de jurado de «gente que compite en la construcción de algo. Ahora ya no somos dos personajes. En realidad somos Tim y Richard. Pero somos los anfitriones de un programa en el que les enviamos algo para construir y tienen 90 minutos para construir una variable más pequeña. Y luego les damos cinco días para construir una cosa más grande que incorpora la construcción más pequeña en ella». Durante diez episodios que se emiten cada miércoles, buscan al mejor experto en bricolaje de Estados Unidos. En cada entrega, tres creadores pondrán a prueba su habilidad e ingenio para reconstruir objetos o transformarlos en innovaciones alucinantes, como un doble derretidor de hielo, un cortacésped con asiento todo en uno o una barbacoa-bicicleta. «Les enviamos una caja. Les decimos lo que es, pero tienen que armarlo y hacerlo funcionar», explica Karn, que desarrolla que los dos mejores luego pasan a lo que causará sensación entre los expectadores: «La construcción más grande». Así un extintor, se ve transformado en un enorme lanzallamas tuneado que aunque construido en el taller personal de cada participante, luego tendrá que pasar la prueba de los «expertos» Allen y Karn. «Los probamos para el diseño y para ver si funcionan y cuál lo hace mejor y luego lo discutimos». En ese momento de valorar, entra en juego el asesoramiento de la youtuber y experta en construcción April Wilkerson. Tras la deliberación, el ganador recibe un premio en metálico de 5.000 dólares.

Pero los fans quieren saber si «Duelo de manitas» es lo más cerca que se va a estar de resucitar «Un chapuzas en casa», teniendo en cuenta que estamos en época de remakes y reboots. «Creo que el reboot de ‘’Home Improvement’' sería muy divertido de intentar hacer. No sé si eso va a suceder. Los productores siguen enfadados entre ellos. Nunca han llegado a un acuerdo con, supongo, el resultado final, no estoy seguro. Pero me encantaría tratar de ver cómo sería. Pero no depende de mí». Y Karn es consciente del momento televisivo, pues confiesa que acaba de ver «La casa de papel», y como parte de la historia de la televisión cree que «cuando hicimos ese programa a principios de los 90, no había muchas otras opciones a las que la gente pudiera acudir. Y entonces no se grababa tanto, así que lo veías en tiempo real con tu familia o con tus amigos. Y creo que eso era algo que calaba hondo en tu memoria». Según el actor, esa nostalgia es una sensación que te acompaña siempre «porque lo viviste con tu madre, con tu padre, con tu hermano, hermana, amigos... Mientras que ahora, la gente tal vez no vea el programa completo. Su capacidad de atención ha disminuido». Tantos años con Tim Allen y quisimos saber qué tiene de bueno para volver a trabajar con él 30 años después: «Tim es un tipo muy brillante y tiene un montón de cosas que le apasionan. Está produciendo esto con su hija mayor, Katie, y es muy divertido ver cómo trata con Tim como padre. Pero a veces hace una pregunta a alguien y luego se pasa 20 minutos explicando de dónde viene esa pregunta sin dejarle responderla». Karn, que ahora promociona «Pen 15» de Hulu, sigue siendo la tuerca perfecta de Allen.