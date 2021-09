Dónde y a qué hora ver la gala de los Emmy

Movistar+ vuelve a cubrir la retransmisión de la gala de entrega de los Primetime Emmy Awards que en su 73ª edición premian una vez más lo más destacado del panorama televisivo desde junio 2020 a mayo de 2021. Presentan Cristina Teva y Laia Portaceli, acompañadas de los especialistas en series Alberto Rey, Isabel Vázquez y Elena Neira. Y la colaboración de nuestro corresponsal en Los Ángeles, Gui de Mulder, acreditado para cubrir la gala.Horarios de emisión Emmy 2021La previa, la alfombra roja y la ceremonia se retransmitirán en Movistar+ la madrugada del 19 al 20 de septiembre.00:10h: ‘La noche de los Emmy 2021’ (en Movistar Series, #0 de Movistar+ y Movistar Fest)

01:00h: Alfombra roja (en Movistar Series y Movistar Fest)

02:00h: Ceremonia (en Movistar Series y Movistar Fest)

Al día siguiente, se emitirá en Movistar Series un resumen con los mejores momentos de la gala a las 19:45h. También habrá pases en Movistar Estrenos y #0 de Movistar+.Candidaturas Emmy 2021En total, Movistar+ cuenta con 65 candidaturas. ‘Saturday Night Live’ parte con 21 nominaciones, y William H. Macy opta como mejor actor de reparto por la temporada 11 de ‘Shameless’.

Otras series que optan a premio son ‘Small Axe’, ‘Archer’, ‘El pájaro carpintero’ y ‘Fargo’; programas como ‘Last Week con John Oliver’ y ‘Real Time con Bill Maher’; documentales como ‘Tina’, ‘Un planeta perfecto’, ‘David Byrne’s American Utopia’, ‘The Bee Gees’ y ‘Bienvenidos a Chechenia’, y la emisión en directo de los premios Oscar, los Globos de Oro, los Grammy y la Super Bowl. Además están nominadas (disponibles en Movistar+ a través de Disney+): ‘The Mandalorian’, ‘Bruja Escarlata y Vision’, ‘Hamilton’, ‘Falcon y el Soldado de Invierno’, ‘Genius: Aretha’, ‘Los secretos de las ballenas’, ‘Becoming. Ha nacido una estrella’, ‘grown-ish’, ‘Pixar desde dentro’, ‘Maggie Simpson en el despertar de la siesta’, ‘Érase una vez un muñeco de nieve’, ‘Famosos en peligro con Bear Grylls’, ‘The Disney Holiday Singalong’ y ‘Los Simpson’.

Y también (disponibles en Movistar+ a través de Netflix): ‘The Crown’, ‘Gambito de dama’, Los Bridgerton’, RuPaul’s Drag Race’, ‘El dilema de las redes’, ‘Bo Burnham Inside’, ‘Queer Eye’, , ‘El método Kominsky’, ‘David Attenborough: una vida en nuestro planeta’, ‘Halston’, ‘Cobra Kai’, ‘Ratched’, ‘Star Trek: Discovery’, ‘The Umbrella Academy’, ‘Descansa en paz, Dick Johnson’, ‘The Politician’, ‘Below Deck’, ‘Big Mouth’, ‘Dolly Parton: Navidad en la plaza’, ‘Emily en Paris’, ‘Love, Death + Robots’, ‘Niquelao!’, ‘Bonding’, ‘Country Comfort’, ‘Indian Matchmaking’, ‘No necesitan presentación, con David Letterman’, ‘Supongamos que Nueva York es una ciudad’, ‘Sunset. La milla de oro’, ‘La maldición de Bly Manor’, ‘La familia Upshaw’ y ‘Vikingos’.Programación especial Emmy 2021Maratones y emisiones

En Movistar Fest (dial 7) habrá una programación especial dedicada a los Emmy. El sábado 18, el programa de ‘Saturday Night Live’ (21 nominaciones) con Dave Chappelle y la actuación de Foo Fighters; ‘Last Week Tonight with John Oliver (7 nominaciones), y ‘Real Time with Bill Maher’ (1 nominación). Y el domingo 19, antes de la noche de los Emmy, ‘The Bee Gees’ (6 nominaciones) y el musical ‘David Byrne’s American Utopia’ (6 nominaciones).Además, todos los domingos desde el 12 de septiembre atracón de ‘Schitt´s Creek’, la gran triunfadora en comedia del año pasado en Movistar Series (dial 11). El sábado 18, maratón de la temporada 11 de ‘Shameless’ desde las 16.00h (William H. Macy opta como mejor actor de reparto en esta edición de los Emmy).

‘Hollywood en primer plano: Emmys 2021’El programa delicatessen de entrevistas realizadas por The Hollywood Reporter comenzará a emitirse en doble episodio a partir del domingo 12 de septiembre en Movistar Series con los programas sobre ‘Showrunners de comedia’ y ‘Directores de televisión’. Esta nueva entrega se compone de siete episodios de una hora de duración. Los nombres más importantes de la temporada televisiva 2020-2021 se sientan a hablar sin tapujos de sus series, de su trabajo en la industria y de lo que supone ser parte de los títulos más nominados del año en los Emmy.

Showrunners de comedia como Chuck Lorre (‘El método Kominsky’) o Wanda Sykes (‘La familia Upshaw’); actores de comedia como Ted Danson (‘Mr. Mayor’), Ben Platt (‘The Politician’) o Pete Davidson (‘SNL’) y actrices de comedia como Jean Smart (‘Hacks’), Lena Waithe (‘Master of None’) o Aidy Bryant (‘SNL’). Showrunners de drama como Ethan Hawke (‘El pájaro carpintero’) o Peter Morgan (‘The Crown’), actores de drama como John Boyega (‘Small Axe’), Chris Rock (‘Fargo’) o Josh O’Connor (‘The Crown’) y actrices de drama como Gillian Anderson (‘The Crown’), Anya Taylor-Joy (‘Gambito de dama’) o Elizabeth Olsen (‘Bruja Escarlata y Vision’). Y directores de televisión como Noah Hawley (‘Fargo’), Steven Canals (‘Pose’) y Rick Famuyiwa (‘The Mandalorian’).