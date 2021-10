¿Qué opina Arturo Pérez-Reverte de “El juego del calamar”?

“El juego del calamar” ya ha trascendido lo mundano y su estreno y emisión en Netflix ya abarca todos los aspectos del ser humano y también está en boca de todo el mundo. Empezó siendo una serie que gustaba, luego se convirtió en la serie más vista en Netflix, causó controversia y es una gran apuesta para Halloween, ahora causa preocupación entre los educadores y también ha conseguido que se pronuncien sobre ella personajes de la talla de Stephen King y Arturo Pérez-Reverte.

El último conflicto han sido las denuncias de algunos padres y centros educativos en los que se han dado cuenta de que los jóvenes están accediendo al contenido de la serie y en ocasiones replicando las pruebas de la ficción creada por Hwang Dong-hyuk.

Varias figuras públicas han opinado sobre que niños de determinadas edades vean o hayan visto la ficción. Así, la presentadora de laSexta, Ana Pastor, ya explicó en una entrevista como su propio hijo estaba enfadada con ella porque no le dejaba ver la serie de Netflix.

Hace pocos días también conocíamos la opinión del escritor Arturo Pérez-Reverte, no sólo sobre este tema, si no sobre la factura de la primera temporada. “Llevo vistos cuatro capítulos de “El juego del calamar”. Creo (opino) que no es apropiada para los niños, pues éstos podrían imitar situaciones peligrosas, violentas o perversas. Habría que tener cuidado con eso”, dijo alineándose con otras opiniones.

A pesar de esto confesó que “como espectador adulto, debo decir que me está gustando mucho”