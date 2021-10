Hwang Dong-hyuk, creador de “El juego del calamar”: «Si hiciera una segunda temporada, se volvería a jugar”

Si hay un hombre perseguido, pero también cansado, ese es Hwang Dong-hyuk, el creador de la serie revelación de este año, la coreana “El juego del calamar”, que no sólo ha conseguido ser el estreno más visto de la historia de Netflix con 111 millones de personas, si no que ha generado controversia, merchandising mundial y cientos de artículos sobre sus protagonistas y las teorías sobre su verdadero sentido. Pero Hwang Dong-hyuk está tan cansado que no puede prometer nada de una segunda temporada de la serie, aunque si ha revelado a “Infobae” por dónde podrían ir los tiros en una hipotética segunda entrega.

En la entrevista, concedida a varios medios latinoamericanos, explica que se basó en cosas que se viven en Corea “y se ven reflejadas algunas de las consecuencias de las clases medias de Corea”, como “la falta de igualdad, la diferencia entre ricos y pobres o los refugiados, son problemas alrededor del mundo y creo que todos los países están viviendo estas crisis y situaciones en este momento”. Y cree que sí hay conexión entre la ficción que ideó y los problemas de mucha parte del mundo que pasa por situaciones similares.

También quiso explicar cómo, a pesar de que la idea original nació en 2008, con los primeros guiones, en un primer momento “pensaron que realmente era muy poco creíble. Creían que no era realista, algo salido de una historia de un cómic y que no iba a tener éxito”. De ahí que el retraso en la producción se dilatara hasta que una década después “reescribí el guion y me di cuenta que se convirtió en algo más realista que antes, que en realidad se convirtió en algo muy triste porque la economía alrededor del mundo empeoró y la diferencia entre ricos y pobres se hizo cada vez más amplia y aumentó la gente que sufre”, coincidiendo con más acierto con la trama de la serie y de los jugadores, gente sin recursos y deprimidos por la situación personal y económica.

“Cuando mostré el guion a Netflix, me dijeron: “Me gusta mucho esta historia”. Otro punto es que hace diez años lo había pensado como un film largo pero cuando vinieron de la plataforma a Corea tuve más libertad en cuanto a la dirección y la exposición de los temas, y así la nueva oportunidad para crear esta serie.”, explicó Hwang Dong-hyuk.

Ante la preocupación de que su serie sirva de referente para los niños, conforme a informaciones que han ido surgiendo en los medios sobre el uso de los juegos en los colegios, el director asegura que no pensó “en la posibilidad de que este contenido sea visto por los niños. Escuché que algunos adolescentes dentro de Corea y alrededor del mundo están mirando la serie. Pero no fue creada para que la vean los niños sino para los adultos”.

Una segunda temporada

Inevitablemente se le preguntó al creador por una posible segunda parte de la serie, que él mismo confiesa que fue sorprendido por el éxito: “Yo hice esta serie deseando que todos alrededor del mundo la pudieran amar y estoy feliz pero realmente no imaginé este nivel tan alto de éxito. Es una gran alegría para mí, me siento súper contento pero también tengo un poco de miedo sobre lo que va a pasar”. Además asegura que en su cabeza hay varias ideas, pero no existe ningún plan para continuar la ficción, ya que entre otras cosas se encuentra trabajando en una película.

Trabajando con la hipótesis de que la plataforma le pidiera una nueva entrega, Hwang Dong-hyuk. sí que dio varias pistas sobre el argumento que podría tratar y las distintas vías que quedaron abiertas en la primera temporada: “Al final de la primera temporada el protagonista no se sube al avión, así que creo que si hiciera una segunda temporada sería una viaje de él tratando de hacer que rechacen el juego los nuevos jugadores. Él tratará de encontrar a la persona que lo reclutó jugando con ese sobre, también al front men y a su hermano, el policía que cae por el acantilado. Saber si sobrevivió o no. Eso realmente se descubrirá en la segunda temporada. Y el juego que se vuelve a jugar, pero son solo pensamientos”.