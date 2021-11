Nick Mohammed: «Hace 10 años solo me ofrecían papeles de médico o terrorista»

Nick Mohhammed está en un momento dulce. Este cómico, escritor y actor, hijo de una médico chipriota y un abogado de Trinidad y Tobago, no sólo ha conseguido el éxito con su papel del utillero Nate en «Ted Lasso», además acaba de estrenar la segunda temporada de la comedia sobre espías, «Intelligence», en la que comparte cartel con David Schwimmer en Cosmo.

¿Tiene límites el humor?

Teóricamente, debería ser posible bromear sobre cualquier cosa. Sin embargo, realmente depende de quién eres, de qué puedes bromear y si te parece justificado y auténtico. Si te equivocas o lo juzgas mal, entonces puedes entrar en territorio dudoso, y es entonces cuando creo que la gente siente que se ha alcanzado un límite o que alguien ha sobrepasado una marca. Como si hubiera ciertos chistes que no me parecerían auténticos, que se sentirían totalmente inapropiados u ofensivos.

¿Qué destacaría de «Intelligence»?

Es un espectáculo tan tonto en un panorama donde muchas comedias se inclinan más hacia la comedia dramática. Creo que «Intelligence» es, con la mano en el corazón, muy, muy tonta. Casi me gusta pensar en ello como una caricatura de acción en vivo; tiene una mezcla de payasadas, personajes muy tontos, extraños y maravillosos. Los personajes realmente no aprenden de sus errores, simplemente cometen los mismos errores una y otra vez, pero de formas diferentes y divertidas. La temporada 1 fue una curva de aprendizaje para mí: era la primera temporada que escribía por mi cuenta y estábamos aprendiendo quiénes eran estos personajes. Pero siento que con la temporada 2, realmente comenzamos a funcionar. Sabemos quiénes son todos, y podemos relajarnos por completo y divertirnos con eso. Por último, me gustaría resaltar lo bueno que es nuestro elenco. Es una mezcla divertida y diversa de edades, géneros y etnias, que son brillantemente divertidos y todos estamos muy orgullosos de eso.

¿Por qué David Schwimmer?

En parte porque habíamos formado efectivamente la base de esa dinámica de Jerry / Joseph a través de algunos talleres de improvisación que habíamos hecho hace varios años; simplemente nos llevamos bien y nos hicimos reír. Otra razón es que es realmente un buen tipo. Quiero decir, es un payaso adecuado, su físico es muy divertido. El peligro con un personaje como Jerry es que podría terminar siendo bastante desagradable porque puede ser racista, misógino… todas esas horribles cualidades.

¿Quién es más divertido?

(Risa). ¡No puedo fingir ser más divertido que David Schwimmer! David ha estado literalmente en la comedia de situación más grande del planeta y es una gran inspiración. Mi esposa y yo vemos «Friends» y sigue siendo tan divertido, y él es tan divertido. No me malinterpretes, también se toma en serio su comedia: necesita saber a dónde va, cuál es el chiste y cómo jugarlo. Pero le resulta muy natural. Incluso cuando tenemos escenas escritas, de vez en cuando arroja algo completamente inesperado. Y si alguna vez pudiera ser la mitad de divertido y tener la mitad de la experiencia que él ha tenido, entonces sería un hombre muy feliz, afortunado y agradecido.

¿Cuál es la razón del éxito de «Ted Lasso»?

La escritura es formidable. «Ted Lasso» logra hacer reír a la gente y luego sentir las cosas de manera muy emocional, pero en igual medida. A menudo, sacrificas uno por el otro, pero parecen caminar por esta línea increíblemente fina, que creo que es tan impresionante. También tienen un cuerpo muy rico de personajes. Nate es solo uno de ellos, pero hay tantos personajes en los que te sientes involucrado.

¿Alguna vez le han encasillado por su origen o su físico?

La respuesta honesta es no lo sé porque no siempre he estado al tanto de las discusiones detrás de por qué obtuve o no un papel. Todo lo que puedo decir es que es cierto que comenzando en mi carrera, hace 5-10 años, había muchos roles de terroristas en películas o médicos o dentistas con sólo tres líneas. Creo que he tenido suerte.