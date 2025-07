Muere el actor Julian McMahon protagonista de "Nip/Tuck" y "Embrujadas"

Julian McMahon, conocido por sus papeles protagonistas en las series "Nip/Tuck","Embrujadas","FBI: Most Wanted"y en películas como "Los cuatro fantásticos" ha fallecido en Clearwater, Florida, tras una batalla contra el cáncer. Tenía 56 años.

Su mujer ha difundido un comunicado en el que explica que “Julian murió en paz esta semana tras un valiente esfuerzo por superar el cáncer. Julian amaba la vida. Amaba a su familia. Amaba a sus amigos. Amaba su trabajo y a sus fans. Su mayor deseo era llevar alegría a tantas vidas como fuera posible. Pedimos apoyo durante este tiempo para que nuestra familia pueda vivir el duelo de forma privada”.

Nacido en Sídney, Australia, McMahon era hijo de Billy McMahon, quien fue primer ministro de Australia entre 1971 y 1972. Inició su carrera como modelo antes de debutar como actor en la telenovela australiana "The Power, the Passion" en 1989. Posteriormente participó en la serie "Home and Away", antes de protagonizar su primer largometraje junto a Elliott Gould en "Wet and Wild Summer!"

En televisión, sus papeles más destacados fueron los del agente John Grant en la serie "Profiler" y a Cole Turner/Belthazor, un fiscal mitad humano y mitad demonio, en la serie "Embrujadas". Fue nominado a los Globos de oro por su interpretación del cirujano Christian Troy en "Nip/Tuck"