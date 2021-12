Recomendamos... por Jesús Palacios

Vida en sombras

UN ESPÍA PERFECTO

Reino Unido, 1987, THRILLER DE ÉPOCA. 60 minutos. (1 temporada, 7 episodios).

La BBC convirtió una de las mejores novelas de John Le Carré en la para muchos perfecta adaptación televisiva de su obra. La vida poco ejemplar y llena de recovecos oscuros del ficticio agente del MI6 británico Magnus Pym, interpretado por Peter Egan, desde su infancia hasta su dramático final. A través de ella, John Le Carré reflejó muchas de sus experiencias personales cuando era David John Moore Cornwell, funcionario del MI5 y el MI6. FILMIN .

THE GET DOWN

Estados Unidos, 2016-2017. MUSICAL. 53-93 minutos (2 temporadas, 11 episodios).

Baz Luhrman produce esta fantástica recreación del nacimiento del Hip Hop, en las entrañas del South Bronx de los 70, a través de la mirada de un grupo de chicos del barrio. Una serie imprescindible para los amantes de la música negra, en la que participan mitos como Grandmaster Flash o DJ Kool Herc. C´mon, break it down! NETFLIX .

JU-ON: ORÍGENES

Japón, 2020, TERROR, 30 minutos (1 temporada, 6 episodios).

Lo que Takashi Shimizu empezó en el año 2000 con una pequeña producción directa a vídeo vuelve a sus orígenes veinte años después, en la primera producción de terror japonesa de Netflix. No hay escapatoria. Ni queremos. NETFLIX .

PÓQUER DE REINAS

Estados Unidos, 2010-2015. COMEDIA, 30 minutos (6 temporadas, 129 episodios).

La increíble Betty White encabeza, por veteranía, talento y talante, esta divertida sitcom que dio una vuelta de tuerca al concepto original de “Las chicas de oro”, aportándole un toque parisino, con mucho ingenio y buen tino. AMAZON PRIME.

CORMORAN STRIKE

Reino Unido, 2017-2021, CRIMEN, 60 minutos. (4 temporadas, 11 episodios).

Más allá de Harry Potter, J. K. Rowling es amada por los fans del policíaco clásico por sus novelas sobre el detective privado Cormoran Strike, convertidas por la BBC en esta estupenda serie de puro noir londinense. HBO Max.

CINE

EL EXORCISTA

TCM. 10:00

Estados Unidos, 1973. Si eres de desayunar fuerte, nada mejor para empezar el día que una buena posesión diabólica, exorcismos y niñas satánicas en la película favorita del Vaticano. Ella fue la primera.

GORILAS EN LA NIEBLA

TELEMADRID. 16:41

Estados Unidos, 1988. Sigourney Weaver brilla en su apasionada encarnación de la auténtica zoóloga y activista Dian Fossey, la mujer que susurraba y amaba a los gorilas, hasta dar su vida por ellos.

ACORRALADO

CALLE 13. 22:00

Estados Unidos, 1982. Más cerca todavía del neowéstern crepuscular, violento y revisionista de los 70 que de las fantasía heroicas anti-comunistas de los 80, el nacimiento de un mito del cine de acción.

DOOMSDAY: EL DÍA DEL JUICIO

NEOX. 00:40

Reino Unido, Estados Unidos, Sudáfrica, Alemania, 2008. Rhona Mitra es la empoderada y feroz heroína de este trepidante survival de ciencia ficción apocalíptica en vena “Mad Max”, con toque bárbaro escocés, dirigido por el experto Neil Marshall.