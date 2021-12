Recomendamos... por Jesús Palacios

Alarma biológica

The Hot Zone FOTO: Peter Stranks National Geographic/Peter Stranks

THE HOT ZONE: ÁNTRAX

Estados Unidos, 2019-2021, DRAMA HISTÓRICO. 54 minutos. (2 temporadas, 12 episodios).

Disponible la segunda temporada de esta estupenda serie, según libro de Richard Preston. Si la primera dramatizaba la lucha para contener un brote de ébola en Estados Unidos y la búsqueda de su origen, en 1989, la nueva se centra en los ataques con ántrax de 2001, después de los atentados del 11 de septiembre. Lo que nació como proyecto para un largometraje, su guionista James V. Hart lo ha convertido en serie de éxito. NATIONAL GEOGRAPHIC.

Recuerdos del futuro

BATTLESTAR GALACTICA

Estados Unidos, 2004-2009. CIENCIA FICCIÓN. 44 minutos (4 temporadas, 76 episodios).

Una reinvención de la serie de los 70 que para muchos mejoró sobradamente el original y uno de los Space Operas televisivos más complejos, violentos, oscuros y entretenidos de la historia. La lucha sin cuartel de la raza humana contra los Cylons, androides de su propia creación, se convierte en épica batalla por el futuro de la Tierra. AMAZON PRIME.

Examen final

ENGAÑO

Reino Unido, 2019, THRILLER, 60 minutos (4 episodios).

Cuando la estricta profesora Dale detecta que Rose, estudiante de último año, le presenta un trabajo sospechosamente bueno, decide tomar medidas. Rose y Dale se desafían a un juego del gato y el ratón con insospechadas consecuencias. SUNDANCE TV.

Yo fui un superhéroe adolescente

TITANES

Estados Unidos, 2018-2020. SUPERHÉROES, 40-50 minutos (3 temporadas,37 episodios).

Ayer se estrenaba la nueva temporada de las aventuras de estos jóvenes superhéroes, supervitaminizados y mineralizados. Ahora, Dick Grayson y sus compañeros deben salvar Gotham City del villano Jonathan Crane y proteger a la comisionada Barbara Gordon. NETFLIX.

Que veinte años no es nada

AND JUST LIKE THAT...

Estados Unidos, 2021, COMEDIA DRAMÁTICA, 43 minutos aprox. (10 episodios).

Casi veinte años después de la serie y diez tras su última película, vuelven las “chicas” de “Sexo en Nueva York”, para demostrarnos que los 50 son los nuevos 30. Si la cirugía plástica es buena, claro. HBOMax.

CINE

EL GRAN MCLINTOCK

LA 2. 12:30

Estados Unidos, 1963. Acción, drama y mucho, mucho humor para uno de los wésterns del gran alumno de Ford, Andrew V. McLaglen, donde la química entre John Wayne y Maureen O´Hara hace maravillas.

LA VENTANA INDISCRETA

TELEMADRID. 16:40

Estados Unidos, 1954. Tomando como punto de partida un excelente relato de William Irish, el maestro del suspense nos regala uno de sus filmes más ingeniosos, emocionantes y sutilmente perversos. Para mirones expertos.

ARMA FATAL

NEOX. 22:35

Reino Unido, Francia, 2007. La mejor película de Edgar Wright. Apoyándose en el brillante dúo Simon Pegg/Nick Frost, una parodia policíaca que funciona como whodunit al tiempo que también como hilarante homenaje al género.

EL INCIDENTE

PARAMOUNT. 00:00

Estados Unidos, India, 2008. Cuando Shyamalan deja de usar trucos baratos es cuando hace sus mejores películas (y las que menos gustan). El fin del mundo llega así: sin avisar y sin dar explicaciones.